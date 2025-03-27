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田總排名亞洲第一 吳艷妮要對手放馬過來

中國新聞組／即時報導
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世界田聯公布最新女子項目世界積分，吳艷妮超越日本名將田中裕美，登頂亞洲第一。（取材自微博）
世界田聯公布最新女子項目世界積分，吳艷妮超越日本名將田中裕美，登頂亞洲第一。（取材自微博）

中國田徑選手吳艷妮近日在南京室內田徑世錦賽女子60米欄半決賽刷新全國紀錄，世界田徑總會（World Athletics）27日更新最新一期女子項目世界積分，吳艷妮以1258分超越日本名將田中佑美，首次登頂亞洲第一。

綜合新華每日電訊、中國青年報報導，2025年開年以來，吳艷妮的成績不斷進步，近日更在南京世錦賽預賽跑出8秒05，刷新個人紀錄，半決賽再以8秒01創下全國紀錄。吳艷妮賽後受訪坦言，破全國紀錄的一刻，她等了很久。

中國女子跨欄奪回亞洲排名第一的位置，吳艷妮在個人微博發文表示，「孤獨作戰其實很難，但我只想說困難越大越有動力。希望對手們都放馬過來，我們一起比出精彩的比賽。」支持她的網友紛紛留言道賀，稱「姐姐拿出真實力，這回真的可以說是自信了」、「不愧是戰鬥天使」。

一直以來，吳艷妮的性格和在賽場上的妝容屢屢引發爭議，她表示自己曾因此經歷低谷，但從未影響過正常的訓練和比賽。「我覺得無需多言，成績會替我發言。」她說，「我練田徑的初心就是通過自己的努力讓全國人民，乃至亞洲、全世界知道我們中國女子跨欄（的實力）。流量來得快去得也快，我不是靠流量吃飯的，我是靠自己的硬實力吃飯的，還是希望自己在運動生涯期間能不留遺憾。」

吳艷妮強調，「我不是那種喜歡安於現狀的人，我就喜歡從逆境中去尋找自己的真實實力，在逆境中去成長，這才是最棒的。」

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