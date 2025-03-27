我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英王查理治療癌症出現副作用 取消原定行程

華盛頓時報:何衛東被查 習清洗解放軍最新受害者

學者：中國早開始應對川普關稅戰 看好消費稅改革

中央社上海27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
上海社會科學院經濟研究所所長沈開艷27日在對2025年全國「兩會」精神解讀中說，中國不是現在才預計到川普的關稅政策，從2020年提出的經濟「雙循環」到今年強調提振消費，都是要擴大內需。中央社
上海社會科學院經濟研究所所長沈開艷27日在對2025年全國「兩會」精神解讀中說，中國不是現在才預計到川普的關稅政策，從2020年提出的經濟「雙循環」到今年強調提振消費，都是要擴大內需。中央社

上海經濟學者沈開艷說，中國不是現在才應對美國總統川普加徵關稅，從川普第一任期時中方提出的經濟「雙循環」就是要擴大內需。她看好今年消費稅收下放到地方後，能讓地方政府更積極促進消費。

上海社會科學院今天舉行對2025年全國「兩會」精神解讀，經濟研究所所長沈開艷回覆媒體關於中國如何應對中美經貿關係變化時，做上述表示。

她說，中國不是現在才預計到川普的關稅政策。早在2020年5月，中方就提出要「逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，當時是川普第一任期並已對中國展開提高關稅的貿易戰。

她說，中國的應對，一是「國際國內雙循環」，二是現在強調的提振消費、擴大內需，目的都是透過促進國內需求來彌補外需可能的下降。不過，她也坦言去年需求低迷，今年對整體消費的感受有一些回升。

今年中國國務院「政府工作報告」提出，加快推進部分品目消費稅徵收環節後移並下劃地方。也就是對消費品的徵稅從生產後移到批發或者零售環節，稅源歸屬也從生產地轉向消費地。比如，賣到北京的車，北京收稅，賣到上海的車，上海收稅。

根據陸媒央廣網，消費稅是政府向消費品徵收的稅項，多數在生產或進口環節繳納。目前消費稅並非對所有消費品徵稅，主要是針對特殊消費品，比如菸草、成品油、汽車和酒類等。

沈開艷說，消費稅改革是重要財稅政策，一方面可緩解地方的財政困難，另一方面也會讓地方政府更積極促進消費，實實在在從地方經濟發展的需要來制定相關政策。

上海社科院應用經濟研究所副所長劉亮說，過去兩年的消費政策偏向短期化，譬如看重補貼來刺激購買。去年底到今年的提振消費政策更注意「長短期結合」，畢竟最終決定消費因素和長期收入預期有關。

今年政府工作報告也更重視民生政策。劉亮說，保民生乍看不是增加收入的行為，但實際上對居民增加收入預期有積極作用。

川普 關稅 國務院

上一則

中法外長會談 王毅：中歐有條件把關係發展好

延伸閱讀

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」
眾院不能少1票…川普撤回提名斯特凡尼克出任聯合國大使

眾院不能少1票…川普撤回提名斯特凡尼克出任聯合國大使
回應川普汽車關稅 法拉利：銷美價格最高漲10%

回應川普汽車關稅 法拉利：銷美價格最高漲10%
惹火川普的肖像畫家 大家都在問：她是誰？

惹火川普的肖像畫家 大家都在問：她是誰？

熱門新聞

美國國家情報總監辦公室在一份解密的報告中說，即使習近平2012年就任中共總書記後，他的親屬或許已出售若干資產，但習的家族仍持有價值數以百萬美元計的商業利益和金融投資。(路透資料照)

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

2025-03-22 12:42
在2000年0點0分出生而被稱為「世紀嬰兒」的女孩千千，傳出突然離世的不幸消息。（取材自中國新聞網）

2000年0時0分出生 中「世紀嬰兒」驟逝 僅在人間停留1/4世紀

2025-03-24 04:57
圖為2022年時任美國眾議長裴洛西訪台後，解放軍東部戰區2022年8月5日在台灣周邊海空域開展實戰化聯合演訓，解放軍艦艇官兵在台灣東部海域朝花蓮方向瞭望觀察。（新華社）

華爾街日報：中國為包圍台灣作準備 恐採5大步驟

2025-03-24 12:22
中共中央軍委副主席何衛東未出席3月14日「反分裂國家法」實施20周年座談會，引發外界關注。（取材自中國國防部官網）

華盛頓時報：何衛東被查 習近平清洗解放軍最新受害者

2025-03-27 13:15
男童被釣魚船救起。（視頻截圖）

10歲男童划小船出海釣魷魚睡著 漂流1天1夜到三亞

2025-03-23 09:55
彭博資訊報導，香港首富李嘉誠旗下的長江和記實業將巴拿馬運河港口出售給美國財團，儘管中國國家主席習近平對此感到震怒，但出售港口的計畫仍如期進行。(路透)

不甩習近平震怒？彭博：長和出售巴拿馬運河港口 仍按計畫進行

2025-03-26 01:02

超人氣

更多 >
吳謹言證實當媽 與洪堯「一家三口」首度曝光　

吳謹言證實當媽 與洪堯「一家三口」首度曝光　
不是周末 Skyscanner統計「這天」買機票價格最優惠

不是周末 Skyscanner統計「這天」買機票價格最優惠
證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票
4生肖40歲後更輝煌 屬鼠事業運爆發、他掌握人生主導權

4生肖40歲後更輝煌 屬鼠事業運爆發、他掌握人生主導權
Costco突然不賣這款商品 會員哀號「不知該怎麼辦」

Costco突然不賣這款商品 會員哀號「不知該怎麼辦」