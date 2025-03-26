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雙方各執一詞 山西「訂婚強姦案」三大疑點

中國新聞組／即時報導
事發婚房。(取材自極目新聞)
事發婚房。(取材自極目新聞)

山西大同「訂婚強姦案」二審結束，宣布案件擇日宣判。男女雙方各執一詞，引發網民熱議。媒體提出三大疑點：應先釐清女方是否有「性同意」、雙方是否發生實質性性行為，以及事後協商中彩禮的影響。

2023年1月30日，席男與吳女經婚介所介紹認識，5月1日訂婚。5月2日中午，女方依習俗宴請席家人，飯後二人前往席男家中。席男提出發生性關係遭拒，據報警記錄和女方證詞，男方強姦了女方。

2023年12月25日，山西大同法院一審判席男強姦罪，處有期徒刑三年，當庭上訴。2025年3月25日，二審在大同市中級人民法院開庭，擇日宣判。

大象新聞評論指出，案件因其特殊性，引起廣泛關注，爭議主要圍繞三大疑點。

首先，女方是否有「性同意」？

傳統觀念認為訂婚即親密正當，但現代法律強調意願。即便結婚，若女方不同意，男方強行發生關係仍屬強姦。一審認定席男違背女方意志，證據為手臂瘀青、報警錄音及電話錄音中模糊的「嗯」。席男稱當晚二人關係融洽，事後因房產證未加名，女方翻臉。「性同意」關乎案件性質，需明確界定。

第二，雙方是否發生實質性性行為？

強姦罪成立須證明性行為，然而證據鏈碎裂。女方稱遭強暴，男方否認，稱僅有下體接觸未進入。鑑定書顯示女方內褲、下體擦拭物上未檢出人精斑及STR分型。雖特殊情況下可發生性行為而處女膜完整，但法律講求證據，不容推測。

第三，彩禮是導火索還是遮羞布？

男方支付10萬元人民幣(約1.3萬美元)彩禮，承諾婚後支付剩餘及房產加名。案發後女方要求提前支付剩餘彩禮，雙方爭執導致案件發生。若男方滿足女方要求，案件是否仍會發生？婚姻不應受彩禮束縛，高額彩禮亦非婚姻幸福保障。2025年中央一號文件劍指高額彩禮，其意義不言而喻。

若女方因彩禮誣告，則嚴重侵害男方權益，亦挑戰司法公正；反之，若男方確有強姦行為，彩禮問題亦非逃避法律的理由。

法院查明，案發後女方家屬曾與男方家屬協商結婚，並願意部分彩禮後補，但協商未果。法院認為，雖雙方有協商，但不影響認定席男的行為構成強姦罪。

兩人的彩禮協議。(取材自極目新聞)
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