我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

「大西洋月刊」公布川普國安高層群聊更多內容

富察在中國遭判刑3年 聲援小組：要求立即無條件釋放

記者陳宥菘／台北即時報導
八旗文化總編輯富察（李延賀）被上海國安單位拘捕2年，大陸國台辦今（26）日表示，富察被以「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑3年，剝奪政治權利1年，並沒收個人財產人民幣5萬元。對此，聲援富察連署工作小組發出聲明，要求中共立即無條件釋放富察。（圖／取自八旗文化臉書）
八旗文化總編輯富察（李延賀）被上海國安單位拘捕2年，大陸國台辦今（26）日表示，富察被以「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑3年，剝奪政治權利1年，並沒收個人財產人民幣5萬元。對此，聲援富察連署工作小組發出聲明，要求中共立即無條件釋放富察。（圖／取自八旗文化臉書）

八旗文化總編輯富察（李延賀）被上海國安單位拘捕2年，日前一審宣判。中國國台辦今（26）日表示，富察被以「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑3年，剝奪政治權利1年，並沒收個人財產人民幣5萬元（約6885美元）。對此，聲援富察連署工作小組發出聲明，要求中共立即無條件釋放富察。

聲援富察連署工作小組26日發布聲明指出，富察赴上海失蹤已2年又5天。「我們強烈譴責中共當局非法拘禁、處罰富察。富察在台合法編輯出版，中共有什麼權力審判他？」聲明並要求中共立即無條件釋放富察，讓他早日回台與家人團聚。

八旗文化透過臉書發布聲明表示，八旗同仁對此感到非常難過，「唯獨萬幸的是，現在我們至少能為這段等待加上個期限。」

中國國台辦發言人陳斌華26日在例行記者會表示，上海市第一中級人民法院於今年2月17日「公開宣判」，以煽動分裂國家罪判處李延賀有期徒刑3年，剝奪政治權利1年，並沒收個人財產人民幣5萬元。刑罰執行期間，有關方面將依法保障當事人及家屬的各項權利。陳斌華並稱，當事人當庭表示伏法認罪，在法定上訴期內未提起上訴，相關判決已依法生效。當事人及家屬清楚刑期。

陸委會晚間表示，外界今日經國台辦「勉強吐露」後才能知道李延賀遭判決的刑度，完全證實了本案其實完全保密，且早已被中共當局拿來當作政績宣傳樣板，並試圖運用造成寒蟬效應，相關未經正當法律程序的審判案件，無法使人信服。

中共

上一則

老董「十指緊扣」小三跑？拍馬拉松變捉姦 上市公司回應了

延伸閱讀

上訴法院：總統有權限制 川普政府可暫停批准新難民

上訴法院：總統有權限制 川普政府可暫停批准新難民
國台辦證實「富察」遭判刑3年 八旗出版社：難過但至少等待有期限

國台辦證實「富察」遭判刑3年 八旗出版社：難過但至少等待有期限
川普替台積電加碼 國台辦：賴清德「賣台專業戶」

川普替台積電加碼 國台辦：賴清德「賣台專業戶」
再批賴17條 國台辦：煽動反中抗中、搞恐怖政治、綠色獨裁

再批賴17條 國台辦：煽動反中抗中、搞恐怖政治、綠色獨裁

熱門新聞

美國國家情報總監辦公室在一份解密的報告中說，即使習近平2012年就任中共總書記後，他的親屬或許已出售若干資產，但習的家族仍持有價值數以百萬美元計的商業利益和金融投資。(路透資料照)

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

2025-03-22 12:42
郭嘉璇生前照片。(取材自南方都市報)

19歲生日前1天 在西班牙腦死國安小將離世

2025-03-19 21:04
在2000年0點0分出生而被稱為「世紀嬰兒」的女孩千千，傳出突然離世的不幸消息。（取材自中國新聞網）

2000年0時0分出生 中「世紀嬰兒」驟逝 僅在人間停留1/4世紀

2025-03-24 04:57
海底撈上海外灘店上個月底發生的「小便門」，迄今不斷衍生出新風波。（圖／取自微博）

海底撈「火鍋小便」獲賠10倍 同桌吃飯的朋友為錢鬧翻

2025-03-19 10:42
圖為2022年時任美國眾議長裴洛西訪台後，解放軍東部戰區2022年8月5日在台灣周邊海空域開展實戰化聯合演訓，解放軍艦艇官兵在台灣東部海域朝花蓮方向瞭望觀察。（新華社）

華爾街日報：中國為包圍台灣作準備 恐採5大步驟

2025-03-24 12:22
吳艷妮首談擇偶標準，第一點是肯定要會做飯。（取材自瀟湘晨報）

吳艷妮談擇偶列3條件 曬短髮照卻遭嘲：P圖比跨欄厲害

2025-03-20 09:30

超人氣

更多 >
曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地
矽谷人工作壓力大 年輕人爆買褪黑素

矽谷人工作壓力大 年輕人爆買褪黑素
全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查

全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查
婚姻綠卡面談時間增10倍 移民局籲舉報詐欺行為

婚姻綠卡面談時間增10倍 移民局籲舉報詐欺行為
連夜市名字都記得…玄彬難忘台灣這一味 曝口袋名單

連夜市名字都記得…玄彬難忘台灣這一味 曝口袋名單