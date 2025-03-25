環時爆美無差別攻擊全球手機用戶 竊iPhone數據

中國網路安全產業聯盟（CCIA）報告指控，美情報機構對蘋果用戶竊取手機資料做出「黑暗行為」，利用蘋果的iOS系統內建獨有功能，如透過即時通訊服務iMessage等向蘋果用戶發送漏洞利用程式碼，植入攻擊木馬，達到長期竊取資料的目的。（圖／取自中國網路安全產業聯盟網站）

中國網路安全產業聯盟（CCIA）25日發布《美情報機構針對全球行動智慧終端實施的監聽竊密活動》報告，指出美國針對全球移動智能終端和通訊活動展開的監聽竊密行動，覆蓋硬體、軟體、通訊網路的全方位攻擊體系，從一般民眾到政府高官均可能成為美國情報機構情報活動目標。

據大陸官媒《環球時報》報導，CCIA報告指，美國情報機構「不遺餘力」針對全球移動智慧終端和通訊體系，構建全方位的攻擊滲透能力，從SIM卡、固件（台稱韌體）、操作系統等網路產品，到數據線、Wi-Fi、藍牙等數據接口，再到大型網路和IT廠商的數據中心，乃至整個移動產業生態體系無孔不入，嚴重危害全球各國網路安全和國安。

報告稱，全球10歲及以上人口中手機擁有率為78%，3G及以上行動寬頻在全球總人口的覆蓋率為95%。相較傳統PC端，手機等移動智慧終端有更多的網路安全暴露面和可攻擊面。報告總結美情報機構透過對SIM卡漏洞、手機作業系統漏洞、APP應用漏洞，投放客製化木馬或商業間諜 軟體等多手段來對手機用戶實施網路攻擊，場景包括手機終端、行動網路通訊設備和電信商等。

報告還提到美情報機構對蘋果用戶竊取手機資料的「黑暗行為」指，iOS 系統是由蘋果開發的行動作業系統，用於iPhone 、iPad和iPod touch等蘋果裝置。iOS系統內建部分蘋果獨有功能，如蘋果開發的即時通訊服務iMessage，「這類即時通訊服務卻成為美情報機構利用目標，美情報機構透過此類服務向蘋果手機用戶發送漏洞利用程式碼，植入攻擊木馬，以達到長期竊取手機資料的目的」。

另，報告引述網路安全公司卡巴斯基報告指，美情報機構實施「零點擊」攻擊是指在整個攻擊過程中無需手機用戶進行任何互動操作，就可完成對目標行動裝置的植入，「只要手機使用者收到相關內容，惡意程式就能自動植入手機」。

報告認為，「無論是終端設備或骨幹線路，無論是政府官員、技術專家等高價值目標或一般民眾，都有可能成為美情報機構進行情報活動的目標。」

談及美國「怒角計畫」（Irritant Horn），報告指，該技術支撐其對全球行動智慧終端的竊密監聽活動。尤其是「五眼聯盟」情報機構組成的「網路情報技術推進小組」（NTAT）在尋找進入行動應用商店伺服器的方法時，也針對大陸APP軟體或網路平台採集的用戶數據，實現二次獲取。