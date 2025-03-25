歸國人氣貓熊「福寶」去年身體不適 靜養百日後首次見客

曾經旅韓的大貓熊「福寶」，在中韓兩地都擁有高人氣。（中新社）

中國曾經旅韓的大貓熊「福寶」，在中韓兩地甚至台灣都擁有高人氣，但去年12月因疑身體不適，不自主抖動，被園方收回內圈檢查。經過100多天的靜養，今日上午，「福寶」在中國四川臥龍的熊貓中心臥龍神樹坪基地，重新復展見客，園方指出，目前，「福寶」精神、採食、活動均正常。

據中國官媒央視新聞，25日上午，「福寶」在熊貓中心臥龍神樹坪基地幼兒園2號館203圈舍復展。

報導稱，此前，「福寶」因出現抖動轉移至非展區監測、診療和靜養。經過飼養員和獸醫100多天的精心照料，目前，「福寶」精神、採食、活動均正常，順利與公眾再度見面。

去年12月3日，大貓熊「福寶」在外圈採食時出現抖動，臥龍神樹坪基地將其收回內圈檢查，接著，園方稱，經過一系列醫學檢查，包括血液、寄生蟲及疫源疫病等檢測，均未見異常。

但為保障「福寶」健康，臥龍神樹坪基地將「福寶」轉移到非展區靜養。據報導，今年1到2月，「福寶」也出現了正常發情行為，到3月上旬，順利結束發情。

因此，在經過北京多位知名專家到臥龍神樹坪基地與熊貓中心獸醫聯合對「福寶」進行會診，進一步排查了可能造成抖動的病因後，報導稱，經專家小組研判，「福寶」可展出。

值得注意的是，在經過靜養，「福寶」所在園區的外運動場也經過了重新「裝修」。飼養員說，希望「福寶」喜歡運動場裡他們為它增加的包括攀爬樹、倒木等豐容設施，以及栽種的其他綠植。同時，希望遊客文明參觀，不投餵食物或作出其他可能干擾大貓熊生活的行為。

熊貓中心相關負責人表示，在繼續密切觀察和照顧「福寶」的同時，除對遊客限流限時以外，將根據「福寶」的身體狀況、極端天氣等因素，適時調整展出時間或採取停止展出等措施。