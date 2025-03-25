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川普關稅衝擊 中國學者建議關注美元問題

記者黃雅慧／海南即時報導
博鰲論壇年會主辦方在旗艦報告會後舉辦媒體見面會，會上聚集中國經貿相關專家針對美國關稅影響、RCEP等議題進行回應。記者黃雅慧／攝影
博鰲論壇年會主辦方在旗艦報告會後舉辦媒體見面會，會上聚集中國經貿相關專家針對美國關稅影響、RCEP等議題進行回應。記者黃雅慧／攝影

川普政府關稅政策對中國經濟帶來強大的挑戰，中國對外經濟貿易大學前副校長林桂軍25日在博鰲論壇年會媒體見面會上表示，關注關稅影響的時候，不僅在商品貿易，必須關注美元，他建議中國也要減少持有美元資產。但亞洲目前沒有很好的金融市場，因此下一步挑戰非常大，如果離開美元債券市場、離了外匯儲備怎麼辦？這麼多的海外資產會產生什麼樣的影響？都需要深入研究。

面對美國貿易逆差的問題，林桂軍分析，大部分經濟學家說必須收縮美國總需求，這樣減少進口，減少貿易赤字，川普顧問們認為總需求收縮沒有用，關鍵問題出現在美元，要解決貿易逆差必須要實現美元這個問題。這就給整個全球金融市場帶來影響。

林桂軍觀察，美國實施關稅有兩個目的：一是把關稅作為武器實現地緣政治目標，比如拜登政府時期就是考慮利用關稅實現地緣政治目的，這個方式就會產生在中美之間選邊站的問題；另一個則是利用關稅實現經濟目標，川普政府便是此例，川普通過提高關稅保護美國製造業，從而實現美國製造業的重振。

林桂軍說，在前述邏輯下，美國加徵關稅不只針對中國，也會對其他國家造成壓力，所以實際的問題並不是對個別國家有哪些影響，而是面對美國這個宏偉目標上，每個人都會受影響。世界怎麼反映這個影響。

中國社會科學院大學國際政治經濟學院院長、教授張宇燕表示，現在擔憂的是出現「負和博弈」，就是我輸，只要你輸得比我多，川普所有這些政策，貿易保護主義、單邊主義，目的是要在大國競爭背景下打壓競爭對手，這個對世界經濟整體的損害非常大。

關稅 川普 拜登

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