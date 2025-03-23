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中國自揭擁有強大深海電纜切割裝置 能擾亂全球通訊

封面故事／「我把作家分三類」王鼎鈞：這類作家有悲天憫人境界 (專訪中篇)

中國自揭擁有強大深海電纜切割裝置 能擾亂全球通訊

中央社台北23日電
圖為今年2月台澎第三海底電纜發生斷裂，台灣海巡署接獲通報，研判中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪涉有重嫌，出動台南海巡隊押返台南安平港。(美聯社)
圖為今年2月台澎第三海底電纜發生斷裂，台灣海巡署接獲通報，研判中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪涉有重嫌，出動台南海巡隊押返台南安平港。(美聯社)

南華早報報導，中國專家開發了一個強大深海電纜切割裝置，能於水深4000公尺切斷世界上最堅固的深海通訊或電纜，有能力擾亂全球通訊，撼動全球海洋權力格局。這也是首次有國家披露擁有能破壞深海關鍵設施的裝置。

南華早報22日報導，中國船舶科學研究中心（CSSRC）及其附屬的深海載人裝備國家重點實驗室開發了一個深海電纜切割裝置，專門針對由鋼、橡膠和聚合物加固而成的「裝甲電纜」，而這類電纜支撐全球95%的數據傳輸。

根據報導，領導這個項目的胡浩龍及其團隊，2月24日在中國「機械工程」期刊發表論文，提到上述內容。

報導指出，這個深海電纜切割裝置可在水深至4000公尺的環境工作，是目前海底通訊基礎設施最大運作範圍的兩倍，並專門為與中國先進的載人和無人潛水器整合而設計，例如「奮鬥者」號和「海鬥」系列。

據論文介紹，該裝置的鈦合金外殼和油壓補償密封技術，能防止裝置持續使用下出現內爆，以應付4000公尺水深的巨大水壓。

論文又指，這裝置使用了150公釐的鑽石塗層砂輪，以每分鐘1600轉的速度旋轉，足以粉碎鋼鐵，同時最大程度上減少對海洋沉積物的干擾。

該裝置在近乎零能見度下由機械手臂操作，及能配合先進定位技術，避免位置出錯。

論文表示，該裝置在地面實驗中成功切割了60公釐厚的電纜，有助於海洋資源開發，並指各國現在被迫將資源開發重點轉向海洋，「21世紀是海洋世紀，提升海洋資源開發能力，發展藍色經濟，建立中國成為海洋強國，是實現中國夢的重要組成部分」。

報導表示，這個新裝置的出現，正值中國在海底基礎設施領域的立足點不斷擴大。中國現在擁有世界上最大的載人和無人潛水器艦隊，能夠到達世界海洋任何地方。

雖然這一裝置是為民用救援和海底採礦的工作而開發，但同時具有雙重用途的潛力，可能會為其他國家敲響警鐘。

例如，這一裝置可以切斷關島等戰略要點附近的電纜，關島是美軍第二島鏈的關鍵，用來遏制中國的防禦戰略。這裝置可能會在出現地緣政治危機期間，破壞全球通訊的穩定性。

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