見BMW董座 王文濤：解決電動車反補貼案對中歐有重要意義

中國商務部部長王文濤（右）22日會見將參加中國發展高層論壇2025年年會的BMW集團董事長齊普策（右）。（圖／中國商務部）

中國商務部 部長王文濤22日會見將參加中國發展高層論壇2025年年會的BMW集團董事長齊普策時表示，妥善解決歐盟 對華電動汽車反補貼案具有重要意義，將向世界發出明確的積極信號。中方的立場是一貫、明確的，始終致力於透過對話解決分歧，為雙方產業發展與合作創造穩定、可預期的經貿環境。

齊普策表示，關稅 戰只有輸家，沒有贏家，BMW集團堅決反對歐盟對中國電動汽車加徵關稅，希望歐中雙方妥善化解分歧、深化互利合作，共同應對當前及未來的挑戰。

中國商務部官網發布，王文濤指出，當前國際形勢複雜嚴峻，個別國家單邊主義、保護主義做法給全球經濟帶來較大不確定性。歷史多次證明，關稅戰、貿易戰只有雙輸的結果。中方期望與歐方一道，成為多邊貿易體制的支柱，為世界注入確定性、穩定性。中國的市場是開放的，政策是確定的，中國政府將堅定不移擴大高水準對外開放，持續優化營商環境，這是對包括BMW集團在內的外資企業的承諾。

齊普策表示，歐洲綠色轉型離不開與中國的合作。BMW集團始終看好中國經濟前景，堅定在華發展信心，願持續擴大對華投資，加快推進生產和研發當地本土化，深化與中方夥伴戰略合作。關稅戰只有輸家，沒有贏家，BMW集團堅決反對歐盟對中國電動汽車加徵關稅，希望歐中雙方妥善化解分歧、深化互利合作，共同應對當前及未來的挑戰。

新浪財經報導，在中國發展高層論壇2025年年會前夕，齊普策借論壇官方平台，表達對中國市場的高度認可與未來展望。他強調，BMW與中國結緣已超過30載，中國已從單純的銷售市場拓展成為BMW的「第二家園」。

齊普策指出，當前中國正奮力推進技術產業革新，展現出了強大的發展動力和無限潛力。在此背景下，BMW集團將與中國合作夥伴緊密攜手，共同把握時代機遇，積極落實「家在中國」戰略。