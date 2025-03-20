才闢謠戀情...劉亦菲代言華為智界 網：被套路了

此前3月8日，華為與劉亦菲就傳出代言的消息。(網路圖片)

華為 昨(20)舉行「Pura先鋒盛典及鴻蒙智行新品發布會」，華為常務董事余承東宣布，業界首款闊摺疊—華為Pura X正式發布，這是首款全面搭「鴻蒙5」的手機。會中也官宣了女藝人劉亦菲 為鴻蒙智行智界品牌大使，引來全場歡呼，相關話題還衝上了熱搜。由於余承東和劉亦菲不久前剛被傳緋聞，讓大批網民直呼原來這是華為早策畫好的網路行銷，「真是服了」。

據文匯報報導，在這場發布會上，余承東口中「全國人民買得起、意想不到的產品」終於揭開神秘面紗。華為Pura X不僅是首款搭載鴻蒙操作系統5（HarmonyOS 5）的移動設備，通過1:1智趣外屏，使得高頻操作無需展開屏幕即可完成，提高了屏幕的使用效率。華為Pura X價格為7499元（人民幣，下同，約1042美元）起，典藏版8999元起。

發布會現場，余承東從口袋掏出這款手機，摺疊起來就變成小手機，合上很小巧，正面和背面都有屏幕，還能擴屏使用，橫過來就像平板。余承東表示，Pura X以全新的1610闊型屏，可顯著提升用戶在觀影、創作等多種場景下的顯示面積，給用戶帶來與眾不同的闊感體驗。

Pura X還搭載全新升級的AI小藝助手，藉助盤古大模型技術×DeepSeek雙模型，以及華為雲生成AI算力的保障支撐。余承東現場宣布，華為終端已全面進入鴻蒙時代。據他透露，鴻蒙電腦將於5月正式上市。

值得注意的是，在發布會上，華為常務董事余承東宣布劉亦菲為鴻蒙智行智界品牌大使，並邀請劉亦菲和智界車主參加4月17日舉行的智界品牌之夜。

據金融界報導，余承東官宣劉亦菲的新身分之後，引來全場歡呼，智界汽車隨後正式宣布劉亦菲成為鴻蒙智行智界品牌大使：「以玫瑰之姿向上生長以科技之美探索邊界，智美雙全，強到菲起」。

劉亦菲代言鴻蒙智行智界品牌話題隨即衝上多個社群平台熱搜，不少網民說，網傳近日突然傳出余承東和劉亦菲的緋聞，余承東還特別對媒體說「我至今都沒見過她呢」，當時就覺得「很詭異」，懷疑是華為的行銷手法，果然昨發布會上官宣劉亦菲成為智界品牌汽車代言人，坐實了他們的猜測，但網上仍是一片歡呼聲，祝華為和劉亦菲「遙遙領『仙』」。

不少網民對華為這波操作留言：「so，之前傳緋聞的起因是這....真是服了」，「之前傳緋聞就是預熱炒作」，「這不就見面了」，「這行銷費，全轉嫁給車主了」，「人家這個行銷，國產其他的品牌真的好好學學，別不服」，「哈哈哈，厲害了」。但也有網民不以為然，認為華為不該藉「造謠再澄清炒熱搜」宣傳，有種被套路的感覺。