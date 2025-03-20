加拿大譴責中國處決4名加國公民 中：停止干涉司法主權

中國外交部發言人毛寧。（圖／取自中國外交部）

加拿大 政府19日表示，中國在今年稍早以走私毒品的指控處決4名加拿大公民，強烈譴責北京使用死刑 。對此，中國外交部發言人毛寧20日下午在例行記者會上回應，加方應當尊重法治精神，停止干涉中國的司法主權。

綜合路透和加拿大廣播公司報導，加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）表示，上述4人均擁有中、加雙重國籍，「有4名加拿大人被處決，我們強烈譴責這一事件的發生。」

趙美蘭並指自己與加拿大前總理杜魯多 （Justin Trudeau）曾親自介入事件，請求寬恕這4名加拿大公民但未果，強調會繼續與北京接觸，希望令其他面臨相似情況的加拿大人能獲寬大處理。

中國駐加拿大大使館先前聲明指出，中國對毒品相關犯罪始終嚴懲不貸，並對毒品問題保持「零容忍」態度。但並未確認是否執行任何處決。

中國外交部20日的例行記者會上，有記者提問加國今譴責中國對4名走私毒品的加拿大公民執行死刑，詢問中方能否提供更多的細節，對加拿大方面的抗議有何評論？

毛寧回應，打擊毒品犯罪是各國共同的責任，「中國是法治國家，對不同國籍的被告人一視同仁，嚴格依法公正處理，依法保障當事人的合法權利和加拿大方面的領事權利。」

毛寧強調，加方應當尊重法治精神，停止干涉中國的司法主權。