中國開放臨時台胞證 台陸委會：對既有台胞證的應急措施

陸委會副主委梁文傑20日針對中國開放臨時台胞證表示，這是對既有台胞證的應急措施。（記者廖士鋒／攝影）

關於中國出入境管理局今天宣布對台港澳居民簽發來往中國的臨時通行證，就此台灣陸委會表示，初步看起來臨時通行證是針對既有的台胞證這樣的規定並不會造成特別的影響，但是還沒有深入研究相關的措施，後續會進一步觀察。

陸委會副主委梁文傑20日下午在記者會上指出，初步看起來，臨時通行證是針對既有的台胞證，如果它遺失或是毀損時候的「應急措施」，至於所謂「雙證關聯」則是說當事人本來就領有居住證，那你也有台胞證來做查核說這兩個證件到底是不是同一個人。

他表示，目前看起來這樣的規定，並不會造成特別的影響，但是梁文傑也指「我們還沒有深入研究相關的措施，所以我們會進一步觀察」。

而對於政府先前下令清查軍工教人員領用中國證件，目前的狀況是否有查到案例，梁文傑則回應指，「當然有查到案例」，但是我們有最後的結果會向大家報告，但他還是再次強調，是以宣傳為主，希望大家主動申報，確實目前有人有主動申報。他隨後補充指，目前清查到的是中國身分證、居住證「都有」。

另就陸委會之前表示要清查台灣藝人有沒有在中國落戶，黃安又被關注，梁文傑則說，「我們理解很多人都希望黃安擁有中國身分證，也很想看到有沒有一槍斃命的證據，因為他曾經舉報過周子瑜、盧廣仲等等，害他們受到中共 的施壓跟封殺」，但梁文傑說，雖然有民眾提出檢舉，不過目前政府並沒有看到具體的事證。這些檢舉移民署都會積極的查處。對於先前政府宣告要查轉發「台灣必歸」的藝人，梁文傑則說，正在處理中，有結果會跟大家報告。

而陸委會臉書19日公布，自2024年迄今，陸委會已收到75件陳情案件，包括赴中後失聯7件、被盤查留置13件，以及關押55件，這樣的數據相較於台總統賴清德 13日提到的71件已有增加，對此梁文傑解釋，被關押的增加了三件，失聯的多了一件，包含在武漢遭到限制人身自由的一對父子，「但是這些案件我們都顧及家屬的意願，都不會對外說明細節」。

此外，全國商總榮譽理事長賴正鎰今天指出，去年台灣的出入境逆差900萬人次，觀光 逆差220億美元，觀光動能恢復那麼慢，就是因為缺少中國籍旅客，呼籲儘快開放兩岸團客跟自由行，並直言賴清德日前的17條策略讓他覺得「開放無望」，對此梁文傑說，其實像台灣或是韓國這樣一種外匯存底非常高、貿易順差非常高的國家，國民都喜歡出國，且南韓的觀光赤字比台灣高出很多，「所以類似這樣的所謂觀光赤字並不能夠表示一個國家的觀光政策到底好或是不好」。

他重申，政府對兩岸觀光的立場還是一樣，「還是建議由台旅會跟海旅會展開溝通，就旅遊的安全品質穩定性及公平性來做一個討論，推動兩岸雙向健康有序的官方交流」。

關於賴清德現在定義中國是「境外敵對勢力」，政府現在對中國的旅遊「橙色」警戒燈號是不是「夠用」，是否會升級？梁文傑則回應，橙色警戒本來就是考慮到中共，因為他試圖消滅中華民國，他用懲獨22條來恫嚇、對台方民眾濫權羈押逮捕。所以本來就有考慮到這個因素，「並不會因為總統講的這個名詞就影響到什麼」，所以目前看起來「並沒有繼續提高的必要」。