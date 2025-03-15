解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

解放軍一架「殲15」戰鬥機15日墜機，幾乎是頭下尾上、近乎筆直的撞地，並在撞毀後炸出一大團火球。(擷自YouTube@每日浮世繪)

解放軍 海軍航空兵一架「殲15」戰鬥機， 15日傳出墜機意外，根據目擊民眾拍攝到的畫面顯示，這架飛機幾乎是以頭下尾上的方式，近乎筆直的撞地，並在撞毀後炸出一大團火球，飛行員成功跳傘逃生獲救。

影片來源：YouTube@每日浮世繪

中共 「人民海軍」公眾號發布，南部戰區海軍機關披露， 15日下午1時30分許，該部所屬1架戰鬥機在進行訓練時失事，墜毀於海南省臨高縣加來鎮附近空地，飛行員成功跳傘，未造成地面附帶損傷。南部戰區海軍正在組織力量進行事故善後處置，事故原因有待進一步調查核實。

而從網路流傳的事故影片可看見，該機姿態呈現頭下尾上、近乎筆直的角度墜地，但速度不快、非高速衝撞且起落架已放下，研判事故可能發生於降落時；另一支影片則顯示，飛行員成功跳傘並被當地居民護送獲救。