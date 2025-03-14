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中國版楚門 智障男被全村24小時直播「變網紅」

中國新聞組／即時報導
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（視頻截圖）
（視頻截圖）

中國北方一名有認知障礙的男子「民哥」被村民全天候直播，意外走紅網路；據BBC報導，無法核實「民哥」是否知道自己被拍攝，但許多網友認為他並不明白自己「被直播」，把他的經歷比作現實版的「楚門的世界」（The Truman Show），此事引發公眾對個人隱私和殘障人士權益保護的擔憂。

據報導，62歲的馮殿武被稱為「民哥」，住在河北滄縣的小村莊趙官村；馮殿武有智力障礙，聲帶也據稱因年輕時為保護朋友而受損。他獨自住在一間破舊的小屋裡，生活貧困。 

「民哥」走紅起源於2022年，村民「二峰」拍攝的一段影片；影片中「民哥」深夜走在馬路上，神情迷茫，嘴裡嘟囔著，拿著一捆據稱是從鄰居家偷來的白菜。 該影片意外獲得超過百萬點讚，「民哥」因其「喜感」的回應收穫許多粉絲。 「二峰」和其他村民隨後開始持續拍攝他的生活，並上傳到社群媒體。

影片中的「民哥」個子不高，體態略顯臃腫，方臉寸頭，透露出一種莫名的喜感。他在網路上最出名的事蹟，就是經常被各種拿著手機拍攝他的人突然喊到名字，然後被記錄下他受到驚嚇時的反應。這種受驚後渾身一激靈的行為，很像小品表演裡的「掉凳」，讓網友們百看不厭。

（視頻截圖）
（視頻截圖）

在許多影片中，拍攝者經常突然出現，大喊「民哥」來嚇唬他。在另外的影片中，他也會放聲歌唱，甚至被人安排參加「婚禮」。隨後，愈來愈多的村民和其他慕名而來的內容創作者，到馮殿武家中拍攝，甚至在他的家中安裝攝影機。從他躺在床上到餵雞的一舉一動都被記錄下來。 一名村民對BBC證實事件的真實性，並稱有時村子裡的圍觀者能達到上百人，「村口都站滿了人」。

「民哥」沒有社群媒體帳戶，但關於「民哥」的話題在抖音上已累計有超過8億次瀏覽。南華早報報導，「二峰」和他的朋友將許多直播收入用於改善「民哥」的生活條件，但具體收益金額並未公開；他們還帶「民哥」去做美容、看電影，甚至去夜店玩樂。

許多批評者認為，這無法掩蓋事件本質是對認知障礙人士的霸凌、取樂和利用，他的隱私權也被侵犯。 目前，「二峰」的帳號已被抖音封禁，而趙官村的村民表示「民哥」已被親屬接走，暫時離開該村莊。

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