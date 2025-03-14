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普亭拋與川普談烏克蘭協議 北京：願續發揮建設性作用

記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部14日針對俄方提議與美方就談烏克蘭停火協議表示，大陸願意同國際社會一道為最終化解危機，實現持久和平，繼續發揮建設性的作用。圖為2018年美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭會晤。（美聯社）
大陸外交部14日針對俄方提議與美方就談烏克蘭停火協議表示，大陸願意同國際社會一道為最終化解危機，實現持久和平，繼續發揮建設性的作用。圖為2018年美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭會晤。（美聯社）

俄羅斯總統普亭已提議與美國總統川普針對烏克蘭停火協議舉行會談，對此中國外交部表示，希望各方能夠通過對話談判達成一個公平持久、有約束力，並被各當事方所接受的和平協議。中國願意同國際社會一道為最終化解危機，實現持久和平，繼續發揮建設性的作用。

3月14日中國外交部發言人毛寧作上述表示。她提到，在烏克蘭危機問題上，中國始終堅持中國國家主席習近平提出的「四個應該」，也就是各國的主權領土完整都應該得到尊重，聯合國的憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理的安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。

毛寧強調，「我們希望各方能夠通過對話談判達成一個公平持久、有約束力，並被各當事方所接受的和平協議」。她並指，中國願意同國際社會一道為最終化解危機，實現持久和平，繼續發揮建設性的作用。

另就外媒記者提問，歐盟外交與安全事務高級代表卡拉斯13日聲稱，美歐打貿易戰中國中國會在一旁「大笑」，毛寧對此則指，中國多次強調關稅戰、貿易戰沒有贏家。「美歐之間如何相處，中方不做評論，但是我們反對拿中國說事兒」。她強調，美歐都是世界重要的經濟體，有責任維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，而不是轉嫁矛盾。

此外，中國國防部發言人張曉剛14日下午對於美方稱中國中國可能正在建造大型核動力航母，且與美軍航母噸位相當一事，回應指出，「媒體有關報導純屬猜測。需要說明的是，我們始終根據國家安全需要和裝備技術發展情況綜合考慮航母建設問題」。

烏克蘭 貿易戰 普亭

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