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歐媒：華為遊說歐盟 年花至少212萬美元

中央社布魯塞爾14日專電
歐媒揭露中國電信巨擘華為遭比利時調查涉嫌賄賂約15名歐洲議會議員，使華為在歐盟的遊說情況浮上檯面。歐新社
歐媒揭露中國電信巨擘華為遭比利時調查涉嫌賄賂約15名歐洲議會議員，使華為在歐盟的遊說情況浮上檯面。歐新社

歐媒揭露中國電信巨擘華為遭比利時調查涉嫌賄賂約15名歐洲議會議員，使華為在歐盟的遊說情況浮上檯面。據歐盟官方「透明度登記」專網資料，華為針對歐盟的公關活動花費每年約在212萬美元到243萬美元。

比利時聯邦司法警察經2年調查，在13日凌晨發動大規模搜索，使華為涉嫌行賄約15名現任或前任歐洲議會（European Parliament）議員的案件在歐洲政媒圈炸開。

目前司法單位尚未針對特定議員搜查，只先鎖定華為的公關人員。華為則向法新社（AFP）聲言反貪、強調清白。

從歐盟「透明度登記」（Transparency Register）公開資訊可發現，華為近年在歐洲聯盟（EU）總部所在地布魯塞爾的遊說活動強度自2019年起明顯增加，也就是美國開始限制華為投資電信基礎建設而歐盟蓄勢跟進的時點。

例如，華為登記與歐盟執行委員會（European Commission），亦即歐盟核心行政機構的執行委員或其幕僚會面的次數，從2018年4次、2019年8次到隔年14次達最高峰，但在執委會收緊華為投資政策後明顯下滑。

歐盟執委會在2023年6月經成員國支持，決定限制或排除華為及中興通訊（ZTE）兩家中國電信大廠參與歐盟境內的5G網路建置。執委會當時新聞稿直指「華為和中興通訊事實上比其他5G供應商有明顯更高的風險」。

華為與執委或幕僚會面的次數，2023年登記有4次，到2024年只剩1次。不過這不代表華為減少經營其他在歐盟圈有影響力的人士，甚至可能相反。

據「透明度登記」，目前華為有9位人員獲得自由進入歐洲議會相關場地的年度通行證。換言之，有機會在議員辦公室趴趴走。

設在布魯塞爾的智庫等利益團體也是華為經營對象。荷蘭新聞調查網站「追蹤金錢」（Follow the Money）發現，華為加入的歐盟圈利益團體從2018年的6家、2019年8家，到2024年已有17家。

其中，據歐洲動態（Euractiv）跟進報導，歐盟重量級智庫布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所（Bruegel）、歐洲政策中心（EPC）和歐洲政策研究中心（CEPS），華為都加入成為機構會員。但歐洲政策研究中心澄清，2023年聯合國（UN）報告指出華為涉入中國對維吾爾族的迫害後，其會員資格便被終止。

歐洲動態並自我揭露華為是其活動贊助商之一，華為主管並曾付費在其網站刊登評論，同時也贊助其競爭媒體Politico等。

此外，華為自2021年起向設在比利時城市布魯日的歐洲學院（College of Europe）提供近43萬歐元的獎學金。該學院是許多歐盟官員進修之處，其發言人告訴歐洲動態，華為公關部門每年或每2年會找獎學金受領者聚會，但本學期後該獎學金將停辦。

華為的遊說有無效果尚難直接證實，但荷蘭「追蹤金錢」調查，德國電信（Deutsche Telekom）和英國行動電話巨擘伏德風集團（Vodafone）都曾向德國政府遊說，要求不要限制華為供應5G基礎建設。

德國政府直到去年7月才宣布，將要求電信營運商排除中國供應商參與主要行動網路建設，而且是在2029年之後。目前華為在德國5G無線存取網路（RAN）的市占率近6成。

「追蹤金錢」更揭露華為以歐洲企業可能無法打進中國市場來要脅德國和歐盟。2023年12月，華為遊說人員向當時執委會主管數位政策的副主席喬霍瓦（Vera Jourova）語帶威脅說，若歐盟排除華為，「歐盟競爭力將有潛在風險」，指華為與中國政府的關係可影響中國對歐洲電信業的開放度。

雖然歐盟共同政策禁止華為和中興通訊參與基礎建設，但「追蹤金錢」指出，歐盟27國裡落實這項政策的不到一半。

華為 歐盟 德國

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