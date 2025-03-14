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顧立雄稱美不會放棄台灣 中國防部批：將被棄之如敝履

記者廖士鋒／即時報導
中國國防部發言人張曉剛14日下午針對台美關係表態，回應台灣防長顧立雄的談話指，民進黨政府「最終定被棄之如敝履」。（圖／取自「國防部發布」微信公眾號）
中國國防部發言人張曉剛14日下午針對台美關係表態，回應台灣防長顧立雄的談話指，民進黨政府「最終定被棄之如敝履」。（圖／取自「國防部發布」微信公眾號）

國防部長顧立雄先前指出，就「國家利益」考量，他不認為美國會放棄印太、放棄台灣，且美國後任的國防部副部長柯柏吉認為台灣應該將軍費提高到GDP的10%，對於上述言論中國國防部發言人14日下午回應表示，美國妄加緊武裝台灣，民進黨當局「沉醉於『倚美謀獨』的黃粱美夢，甘當『棋子』賣台害民，最終定被棄之如敝履」。

中國國防部發言人張曉剛14日下午表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。他強調，美國妄圖「以台制華」，加緊武裝台灣，民進黨當局借機增加防務開支，嚴重損害台灣同胞的安全福祉，嚴重破壞台海和平穩定。

張曉剛指，民進黨當局「沉醉於『倚美謀獨』的黃粱美夢，甘當『棋子』賣台害民，最終定被棄之如敝履」。

而對於日方艦艇2月過航台灣海峽，日本防務部門官員稱這涉及自衛隊運用，不會談論此事；但對中國軍隊在日本周邊活動趨於活躍表示嚴重關切，將冷靜堅決進行應對。張曉剛就此指出，中國尊重各國依據國際法享有的航行權利，「但堅決反對任何國家在台灣海峽興風作浪，侵犯中國主權安全，向『台獨』分裂勢力傳遞錯誤信號」。

他強調的是，中國軍隊在相關海空域活動「符合國際法和國際實踐，正當合理、無可非議，日方無端指責中方正常演訓活動，我們對此堅決反對」。

針對日本防衛省首次公開射程達3000公里的新型彈道飛彈研製情況，遠超過「專守防衛」範疇，張曉剛評論，近年來，日方不斷突破「和平憲法」約束，在強軍擴武道路上越走越遠，「這是危險和不得人心的」。他說，歷史殷鑒不遠，今年是中國抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，「我們要求日方深刻汲取歷史教訓，在軍事安全領域謹言慎行，多做有利於地區和平穩定的事，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會」。

另就菲律賓防長指控中國在爭議海域咄咄逼人的侵略行為是菲國家安全的最大威脅，將與安全盟友攜手反制中國任何侵略企圖，並採取措施對抗中國在南海設立防空區或限制飛行自由的任何企圖。就此張曉剛回應指，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權。中國始終致力於維護地區和平穩定。事實上，南海航行與飛越自由從未存在任何問題。但菲方一再對中國侵權挑釁，一些域外國家不斷拱火滋事，使得南海不得安寧。

他重申，中國維護自身領土主權和海洋權益的決心意志堅定不移，「工具箱裡也有豐富的選項」。「我們奉勸菲方不要誤判形勢，立即放棄徒勞的冒險挑釁，切實回到通過對話妥處分歧的正確軌道上來」。

國防部 民進黨 日本

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