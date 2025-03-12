川普嚴逮非法移民 斬斷了中國人走線路

一名中國「走線者」接受美國邊境人員的搜查。（路透）

川普 上任第一天簽署了數十道行政命令，其中之一就是強化封鎖美國與墨西哥邊界，阻斷非法移民 ；同時，發動警力逮捕及遣返美國境內非法移民。此舉意外斬斷中國大陸從南美「走線 」中美洲，前後經過八個國家，進入美國加州，「潤」出中國移民美國。

中南美洲民眾非法移民美國，川普曾宣稱每年有上百萬；根據巴拿馬當局的統計，經過達倫安峽谷（Darien Gap，另譯達連隘口)，進入中美洲各國，最後由墨西哥翻牆進入美國，來自海地、厄瓜多和委內瑞拉的非法移民每年約50萬。這條路線是世界上非法移民，最危險的路線之一。因為達倫安峽谷有著毒蛇出沒的雨林，分隔南美和中美洲；加上這條路線也是毒品輸送、人口走私匪徒出沒的路線，十分危險。就算找到當地人帶路，沒有三、五天走不出去。隨時會遇到熱帶暴雨、滑坡、土石流等而失去生命。究竟每年有多少人喪生在這條移民路線上，沒有正式統計而不得而知。可以猜測每年有超過50萬非法移民，喪命人數恐以萬計。

中國大陸的非法移民過去幾年走達倫安峽谷的這條線，幾乎成倍數成長。2022年就已經有大約1.5萬人以上，到2023年約達3萬人以上。非法移民多數是男性，而且被認為中產階級居多。當然，也有整家整戶攜帶孩童的。大家會好奇為什麼已經是中產階級，他們不走留學及學成後在美工作簽證方式移民美國？這是因為一方面美國給予大陸留學生的入學許可趨嚴，不少學生無法入境；另一方面從川普第一任開始到後來的拜登，都對大陸留學生及移民申請留美，嚴格審查及批准。川普還批評過中國的非法移民是中國共產黨的解放軍，意有所指是一種有計畫的滲透。

中國大陸非法移民美國，被稱為「潤」學，潤和「逃離」的英文run音相似，所以潤出中國，就是逃離中國。從達倫安峽谷這條線到美國，被中國非法移民稱之為「走線」。值得探討的是，走這條線那麼危險，為什麼那麼多中國非法移民願意冒生命危險？從原因上來說，不少非法移民在受訪時，強調他們是為了「自由」。這當然是因為一旦受到移民官員逮捕，他們會據此聲稱要尋求「庇護」，強調若被遣返回大陸，會受到拘禁。所以非法入境美國之後，欣然迎向執法人員接受逮捕；一般在提出要求庇護後，很容易獲得法院批准，在六個月的等待後即可獲得工作許可，得以留在美國，一圓他們的「自由夢」。那些被認為是逃離威權獨裁國家的非法移民，被認為是「用腳投票」，反對極權獨裁統治。其實，除了少數已有名聲的政治異議人士外，尋求政治庇護的非法移民，很難證明他們的說法之真實性。

走線的中國大陸潤民，不少人聲稱他們是受不了中國大陸COVID-19後「清零政策」下的極端管制措施，但從受訪者透露的訊息及身上還帶有一些為數不多，但仍可支付走線所需金錢，研判相當大的原因，來自新冠肺炎極端管控措施下武斷或任意封城，造成經濟困難，寜可變賣所有財產冒險潤出中國。當然，也有些是在經濟發展過程中的受害者，如沒有得到適當補償的拆遷戶，以及過去一到兩年青年失業率約20%，造成大學畢業生就業困難，選擇潤出中國。

正如有些受訪者所說的，如果在自己的國家還可以生活，為什麼要選擇一條極其危險的走線之路潤出呢？為什麼不是中南美洲的人民非法潤入中國呢？

川普2.0上任後強力封鎖美墨邊界，媒體報導中南美洲的走線，中國人應該會大幅度減少；但中國大陸移民者可能會選擇移往日本、紐澳或歐洲。固然一個國家人民會選擇冒死非法移民，當政者需要反省為何它的人民用腳投票？其實，美國在川普2.0開始後，媒體報導相關移民的一些網站，詢問有關潤出美國的次數忽然暴增，有心的人也可以評論說，他們想逃離川普的統治，而附和一些專家學者批評川普2.0，將終結美國的自由民主主義傳統，使美國成為威權統治政權。

潤出母國的移民者，除非做奸犯科無法留下，應該都是想去圓一個夢，放下一切去追求。即使為此犧牲生命財產親人，也會堅定地說：此生永不後悔。從國家治理的角度來看，接受高品質的移民有助於自己的發展；不管移出或移入，適當的移民政策才是當政者應該思考的。

(原文刊聯合新聞網)