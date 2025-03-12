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陸委會要查轉發「中國台灣」藝人 國台辦：限制言論自由

記者陳政錄／北京即時報導
對於多位台灣藝人在微博轉貼「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」等貼文附和陸方，陸委會表示要查。國台辦12日做出回應。（取材自微博）
對於多位台灣藝人在微博轉貼「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」等貼文附和陸方，陸委會表示要查。國台辦12日做出回應。（取材自微博）

對於陸委會要查在微博等平台轉發「中國台灣省」的藝人，是否有大陸身分、與中共黨政軍合作等，大陸國台辦發言人陳斌華12日在記者會上回應說，藝人表達「國家認同」是民族大義的體現，民進黨威脅恫嚇，企圖限制剝奪言論自由，暴露其標榜的民主自由的虛偽。

陳斌華12日主持例行記者會，就赴陸發展的台灣藝人，轉發「中國台灣省」等貼文引發的風波，做出上述回應。

陳斌華首先重申陸方立場，表示「兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，從來不是一個國家」，這是無法否認，也不容否認的歷史和法理事實。

因此，他說，包括演藝人員在內的廣大台灣同胞，作為「堂堂正正的中國人」，表達他們的國家的認同，對台獨分裂的反對是在自然不過的，是民族大義的體現。

陳斌華認為，民進黨當局動輒威脅恫嚇打擊報復，企圖限制剝奪台灣同胞的思想自由、言論自由，充分暴露其標榜的民主自由的虛偽。

另，就我方要求公務員填寫未在大陸有戶籍、沒有大陸身分證的具結書，陳斌華說，民進黨當局變本加厲製造「綠色恐怖」，已遭到島內（指台灣）民眾強烈反對和輿論猛烈抨擊，並指民進黨剝奪民眾選擇自由，使其標榜的「民主、人權」變成笑談。

就台胞居住證的個資保護，陳斌華還保證，大陸公安機關歷來高度重視，並依法採取有效措施保護個人資訊安全，對非法竊取身分證件個人資訊的行為嚴加防範、嚴厲打擊。

民進黨 中共 微博

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