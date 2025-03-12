打破病重謠言 趙樂際現身看望央媒新聞工作者

因「呼吸道感染」連兩日缺席中國全國人大會後，中共人大常委會委員長趙樂際12日下午，突然出現在北京人民大會堂，向參加大會新聞宣傳的全體新聞工作者表示感謝。（央視截圖）

在10日、11日，連兩日缺席一年一度的中國全國人大會後，中共 人大常委會委員長趙樂際12日下午，突然出現在北京人民大會堂，代表大會主席團和全國人大常委會，向參加大會新聞宣傳的全體新聞工作者表示問候和感謝。

此前中國第14屆全國人民代表大會第三次會議11日下午閉幕。會議一開始，中共人大常委會副委員長李鴻忠即宣布，趙樂際因呼吸道感染，由他代為主持閉幕會。

據央視網報導，中央宣傳部、中央網信辦、人民日報社、新華社、中央廣播電視總台、光明日報社、經濟日報社、中國日報社、中國新聞社、法制日報社等單位負責同誌及第一線編輯、記者代表參加活動。相關畫面12日晚間也在央視新聞聯播披露。

而12日下午，趙樂際指出，在中共黨中央集中統一領導下，大會秘書處、各相關部門、主要新聞單位堅持團結穩定鼓勁、正面宣傳為主的方針，守正創新，全力以赴做好大會新聞宣傳工作，圓滿完成了黨中央交付的重大政治任務。

他指出，一是突顯報導中共總書記習近平 重要活動，深入宣傳習近平提出的新觀點、新論斷、新要求，充分彰顯了習近平的領袖風範和為民情懷。二是傳遞了信心和力量，大力唱響中國經濟光明論，三是展現了務實高效的民主實踐，充分反映會議民主、團結、求實、奮進的風貌。

趙樂際強調，希望大家繼續深挖和用好人民代表大會制度、人大工作、人大代表這個新聞富礦，共同推動國家根本政治制度深入人心，共同講好中國故事、全過程人民民主故事。

中共中央政治局委員、中共中央宣傳部部長李書磊，中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠等一同探望。

另據據路透、美國之音等稍早報導，今年68歲的趙樂際沒有出現在人民大會堂的中共高級領導人之中，是近20年來首次。美國大西洋理事會中國政治分析師宋文笛表示，「中國全國人大委員長缺席一年中最重要的會議，當然是不尋常的」，「這種情況極為罕見」。

報導指出，中共高級領導人的健康狀況屬於機密，極少對外公布。