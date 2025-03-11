我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關稅一日間翻雲覆雨 道指再挫逾470點

加拿大暫停對美電力徵收25%附加費

廣西書記陳剛：不怕家醜外揚…被緬北電信詐騙坑苦了

記者賴錦宏/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中共廣西壯族自治區黨委書記陳剛。（國新網）
中共廣西壯族自治區黨委書記陳剛。（國新網）

中共廣西壯族自治區黨委書記陳剛3月9日說，不怕家醜外揚，緬北電詐把廣西坑苦了，廣西深受其害。

根據新京報「政事兒」公眾號報導，大陸全國人大三次會議廣西代表團當天下午在駐地召開小組會議，審議最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告。

陳剛在提到人工智慧安全話題時說，現在已經出現電信詐騙團夥利用人工智慧從事犯罪活動，現階段就要堅持「魔高一尺、道高一丈 」，利用人工智慧來提高反電信詐騙水平，以我之矛攻其之盾，從而解決技術進步中帶來的諸多社會危害問題。

陳剛說，「緬北電信詐騙把我們坑得比較苦，不怕家醜外揚，廣西深受其害。」

他說，大陸國內有不少年輕人抱著發財夢到電信詐騙園區，有的是受騙去，有的是心甘情願去。這些詐騙背後是一套大數據演算法，「你回答什麼問題，它就給你餵什麼料。」

陳剛說，打擊電信詐騙，花費精力龐大，成本非常高。廣西正在研究探索用AI人工智慧打擊跨境電信詐騙的有效途徑。他介紹，有幾支人工智慧團隊在南寧進行研究，有可能在大陸率先建成人工智慧垂直反詐騙模型。他預判，大模型出來以後，案件偵破效率可以大幅提高，大大壓縮這類犯罪空間。

人工智慧 中共 AI

上一則

中國人大會議閉幕 未通過民營經濟促進法

下一則

WSJ：中國透過「灰色地帶」戰術 擴大亞洲影響力

延伸閱讀

傳DeepSeek-R2下周發布 多個關鍵領域有所突破

傳DeepSeek-R2下周發布 多個關鍵領域有所突破
智元發布具身智能GO-1大模型 機器人「到家打工」不遠了

智元發布具身智能GO-1大模型 機器人「到家打工」不遠了
2個尾號8個7的手機號拍出驚人價錢 網酸：有錢沒地方花

2個尾號8個7的手機號拍出驚人價錢 網酸：有錢沒地方花
百度李彥宏：今年是AI爆發元年 必須更大膽投入

百度李彥宏：今年是AI爆發元年 必須更大膽投入

熱門新聞

小米商城「不銹鋼直飲杯」上線不久，就被搶購一空。（取材自極目新聞）

小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中

2025-03-04 20:11
王志安的前妻李汀9日突然開網路直播，在鏡頭前淚流滿面，控訴王志安欺騙她離婚。(擷自YouTube@大臉撑在小胸上)

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

2025-03-09 11:49
網紅「迅猛龍 特蕾莎」EQ高，有抖音第一美女的封號。(取材自微博)

「廈門林志玲」停播3個月 考研成績揭曉 籲粉絲多讀書

2025-02-27 05:30
網傳花魁視頻。（視頻截圖）

到底多美？長沙「頭牌花魁」吸40嫖客擠爆小巷 網友圍觀

2025-03-06 04:30
圖為加拿大的芥花籽田。(路透)

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

2025-03-08 13:03
民警在高鐵列車停車場巡邏。 （中新社）

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

2025-03-08 20:50

超人氣

更多 >
華人回鄉裝滿美國伴手禮 她分享高質感又不占位清單

華人回鄉裝滿美國伴手禮 她分享高質感又不占位清單
肯伊威斯特妻子義大利街頭「裸滑直排輪」全身被看光

肯伊威斯特妻子義大利街頭「裸滑直排輪」全身被看光
鄭爽淪為小三？富二代爆料：她被我爸包養還懷孕了

鄭爽淪為小三？富二代爆料：她被我爸包養還懷孕了
美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了
川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶