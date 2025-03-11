中國人大會議閉幕 未通過民營經濟促進法

中國全國「兩會 」今天結束，但並未通過備受關注的「民營經濟促進法（草案）」。分析指出，此法仍須吸納各界回應並就實作細節來調整，可能會在4月或6月的全國人大常委會會議公布。

中國第14屆全國人民代表大會第三次會議今天下午閉幕，會中通過了幾項決議草案和工作報告，但未包括先前廣受關注的民營經濟促進法草案。

這項法案誕生的背景是在中國經濟下行，官方亟需重振民營企業活力之際。2024年2月，官方宣布民營經濟促進法起草工作已啟動，立法進程將加快推進。2025年中國全國「兩會」前夕，民營經濟促進法草案二審稿在2月24日提請14屆全國人大常委會第14次會議審議。

香港 南華早報（SCMP）今天引述北京智庫中國企業研究所資深研究員唐大杰說，這可能是由於該法的複雜性質，此法仍須吸納各界回應並就實作細節來調整，有可能會在全國人大常委會4月或6月的會議公布。

考量到該法目的是要增強法律保障，他認為，不應該將此法尚未通過視為拖延。

中國不平衡的經濟復甦、停滯的消費和監管的不確定性，在過去幾年影響了投資人對市場的看法，導致民間投資增幅不斷下降。制定中的「民營經濟促進法」究竟對於提振民企信心和改善民企困境有多少作用，仍是未知數。