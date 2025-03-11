我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西南航空終結免費行李托運 去年已取消開放自選座位

烏克蘭初步同意停火計畫 美恢復對烏軍援與情報共享

中國人大會議閉幕 未通過民營經濟促進法

中央社記者張淑伶上海11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

中國全國「兩會」今天結束，但並未通過備受關注的「民營經濟促進法（草案）」。分析指出，此法仍須吸納各界回應並就實作細節來調整，可能會在4月或6月的全國人大常委會會議公布。

中國第14屆全國人民代表大會第三次會議今天下午閉幕，會中通過了幾項決議草案和工作報告，但未包括先前廣受關注的民營經濟促進法草案。

這項法案誕生的背景是在中國經濟下行，官方亟需重振民營企業活力之際。2024年2月，官方宣布民營經濟促進法起草工作已啟動，立法進程將加快推進。2025年中國全國「兩會」前夕，民營經濟促進法草案二審稿在2月24日提請14屆全國人大常委會第14次會議審議。

香港南華早報（SCMP）今天引述北京智庫中國企業研究所資深研究員唐大杰說，這可能是由於該法的複雜性質，此法仍須吸納各界回應並就實作細節來調整，有可能會在全國人大常委會4月或6月的會議公布。

考量到該法目的是要增強法律保障，他認為，不應該將此法尚未通過視為拖延。

中國不平衡的經濟復甦、停滯的消費和監管的不確定性，在過去幾年影響了投資人對市場的看法，導致民間投資增幅不斷下降。制定中的「民營經濟促進法」究竟對於提振民企信心和改善民企困境有多少作用，仍是未知數。

兩會 香港

上一則

中國旅遊消費變了 文旅部長：花錢非需要 因高興、熱愛

延伸閱讀

美眾議院通過法案 禁止國土安全部採購中國電池

美眾議院通過法案 禁止國土安全部採購中國電池
中共人大閉幕式 人大委員長趙樂際「呼吸道感染」缺席

中共人大閉幕式 人大委員長趙樂際「呼吸道感染」缺席
政協閉幕／王滬寧籲做好四個凝聚、發揮統戰作用

政協閉幕／王滬寧籲做好四個凝聚、發揮統戰作用
波多黎各獨立能為美省6178億？白宮收建議草案

波多黎各獨立能為美省6178億？白宮收建議草案

熱門新聞

小米商城「不銹鋼直飲杯」上線不久，就被搶購一空。（取材自極目新聞）

小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中

2025-03-04 20:11
王志安的前妻李汀9日突然開網路直播，在鏡頭前淚流滿面，控訴王志安欺騙她離婚。(擷自YouTube@大臉撑在小胸上)

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

2025-03-09 11:49
網紅「迅猛龍 特蕾莎」EQ高，有抖音第一美女的封號。(取材自微博)

「廈門林志玲」停播3個月 考研成績揭曉 籲粉絲多讀書

2025-02-27 05:30
網傳花魁視頻。（視頻截圖）

到底多美？長沙「頭牌花魁」吸40嫖客擠爆小巷 網友圍觀

2025-03-06 04:30
圖為加拿大的芥花籽田。(路透)

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

2025-03-08 13:03
民警在高鐵列車停車場巡邏。 （中新社）

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

2025-03-08 20:50

超人氣

更多 >
華人回鄉裝滿美國伴手禮 她分享高質感又不占位清單

華人回鄉裝滿美國伴手禮 她分享高質感又不占位清單
美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了
鄭爽淪為小三？富二代爆料：她被我爸包養還懷孕了

鄭爽淪為小三？富二代爆料：她被我爸包養還懷孕了
肯伊威斯特妻子義大利街頭「裸滑直排輪」全身被看光

肯伊威斯特妻子義大利街頭「裸滑直排輪」全身被看光
川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶