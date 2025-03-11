中國旅遊消費變了 文旅部長：花錢非需要 因高興、熱愛

大陸文旅部部長孫業禮11日在人大閉幕會後的部長通道表示，大陸民眾對於文化和旅遊消費的需求在不斷升級。過去消費的是實物，現在主要消費的是服務。記者黃雅慧／攝影

中國近年文旅消費市場產生變化，有業者能盈利，但也有業者處於虧損，對於該現象，中國文旅部部長孫業禮11日在人大閉幕會後的部長通道表示，中國民眾對於文化和旅遊消費的需求在不斷升級。過去消費的是實物，現在主要消費的是服務，過去看重的是產品的實用價值，現在更看重產品的文化品質，看重它的審美價值、情緒價值。

「過去是為了需要買單，現在主要是為心情買單，我花錢不只是因為我有需要，更主要的是因為我高興、我熱愛」孫業禮說，凡是適應人民群眾消費需求升級的情況，不斷推出新產品、新設計，不斷提高服務質量，這樣的企業盈利情況就會好一些。

孫業禮舉出中國文旅幾個賺錢的案例：比如中國國家博物館去年推出了一款鳳冠冰箱貼，半年下來賣了80多萬個；雲南去年「旅居雲南」項目人數達到389萬，平均旅居的天數是80天，這將近400萬人80天的旅居消費，保守估計也得有人民幣四五百億；此外，他提及一些文化、旅遊和科技結合推出的新的作品、新的產品，像現在有些城市推出的沉浸式體驗、沉浸式演出，投入並不多，但票價很高，很受歡迎，也很賺錢。

孫業禮表示，中國文化產業和旅遊產業增加值佔國內生產總額（GDP）比重分別都超過4%，不到5%，還有廣闊空間，而該數據在發達國家的佔比超20%。

孫業禮表示，當下制約中國經濟發展一個非常重要的因素就是消費不足。「怎麼擴大消費呢？文化和旅遊可以說是大有可為。文化和旅遊消費群體多元、場景豐富、鏈條很長，可以說幾乎沒有增長的天花板」他說。

對於把文旅產業培養成支柱產業，孫業禮提及要在幾方面努力：一是把文旅納入經濟社會發展的整體規劃，跟國家重大發展戰略相銜接；二是加強基礎設施建設；三是加快培育新的業態，比如低空觀光 、海洋旅遊、沉浸式體驗等；四是優化營商環境，規範市場秩序，預計採取專項行動打擊「強迫購物」。

據孫業禮公布數據，中國規模以上的文化及相關的產業企業實現營業收入人民幣14兆元（約合1.9兆美元），年增約6%。文旅部門審批備案的經營主體有31萬家，年增約4.7%；去年中國國內旅遊規模達到了56億人次，年增近15%，中國國內旅遊花費人民幣5.7兆元（約合7851萬美元），年增超過17%；去年入境旅遊大概人次是1.32億，在中國國內花費超過900多億美元、近1,000億美元。