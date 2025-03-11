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美烏沙國談停火議題 中國外交部：支持解決危機的努力

記者謝守真／即時報導
美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）於11日前往沙烏地阿拉伯與烏克蘭官員就俄烏戰爭停火舉行會談。中國外交部對此表示，支持一切有助於和平解決危機的努力，希望各方能夠達成一個公正持久的解決方案。圖為中國外交部發言人毛寧。（歐新社）
美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）於11日前往沙烏地阿拉伯與烏克蘭官員就俄烏戰爭停火舉行會談。中國外交部對此表示，支持一切有助於和平解決危機的努力，希望各方能夠達成一個公正持久的解決方案。圖為中國外交部發言人毛寧。（歐新社）

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）於11日前往沙烏地阿拉伯烏克蘭官員就俄烏戰爭停火舉行會談。中國外交部對此表示，支持一切有助於和平解決危機的努力，希望各方能夠達成一個公正持久的解決方案。

在11日下午例行記者會上，針對媒體問及美烏官員今日在沙烏地阿拉伯舉行會談，烏方將提出停火方案。中方對此會談有何期待？中國外交部發言人毛寧在回應表示，中方支持一切有助於和平解決危機的努力，我們期待或者希望各方能夠達成一個公正持久，能夠為各方接受的解決方案。 「中方也願意繼續同國際社會一道，為政治解決危機發揮建設性作用。」

據中國官媒央視新聞，當地時間11日，美烏高階代表團在沙烏地阿拉伯吉達（Jeddah）開始會談。據悉，參加會談的美方代表包括魯比歐、白宮國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）和美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）等人。參加會談的烏克蘭代表包括烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）、外交部長瑟比加（Andriy Sybiha）和烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）等。

報導稱，雙方將討論「制定和平協議和初步停火的框架」以及美烏礦產協議等問題。稍早之前，沙烏地阿拉伯王儲兼首相穆罕默德分別會見了烏克蘭總統澤倫斯基和魯比歐。穆罕默德強調，沙烏地阿拉伯支持一切旨在解決危機、致力於實現和平的努力。

另，法新社此前報導，沙國吉達的會談預計從11日展開並為期3天，美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）表示，盧比歐（Marco Rubio）將磋商如何「讓（美國）總統終結俄烏戰爭的目標取得進展」。

路透則指，兩位不具名的美國官員透露，美方計畫利用11日在沙烏地阿拉伯與烏克蘭代表團的會談，來評估烏克蘭是否願意就結束戰爭向俄羅斯做出實質讓步。其中一位官員說道，川普與澤倫斯基上個月底在白宮的會談演變成公開爭吵後，美方代表團也將觀察烏克蘭是否真願意改善與川普政府的關係。

烏克蘭 沙烏地阿拉伯 魯比歐

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