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中：美方如何包裝 都掩蓋不了遏制打壓中國企圖

中央社台北10日電
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中國外交部發言人毛寧。（美聯社）
中國外交部發言人毛寧。（美聯社）

針對美國財政部長貝森特數度指中國經濟過度依賴出口，美國尋求與中國公平對等貿易，中國外交部發言人毛寧今天聲稱，無論美方如何包裝，都掩蓋不了將「經貿問題政治化、武器化」，實施對中國遏制打壓的企圖。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，毛寧在回答媒體詢問時，作上述表示。

毛寧首先說，今年中國「兩會」政府工作報告明確提到，內需對中國經濟成長貢獻率近70%，並把「全方位擴大國內需求」作為今年10個方面工作任務中的第1條，強調要使內需成為拉動中國經濟成長的「主動力」和「穩定錨」。

毛寧宣稱，中美貿易現狀是「市場作用的結果」，受兩國經濟結構、貿易政策、美元貨幣地位等多種因素影響，中方「從不刻意追求順差」。

她聲稱，美方事實上「從中美貿易中獲利豐厚」，在中國的美企出口被計入中方順差，中國對美出口「質優價廉的產品提高了美國民眾實際購買力，為美國運輸、批發、零售和電商行業創造大量就業」。同時，美國在服務貿易中也（對中國）保持著巨額順差。

毛寧又說，中美經貿合作的本質是「互利共贏」。如果僅是一方受益，一方吃虧，不可能走到今天。「整天把吃虧掛嘴上，追求絕對的對等貿易」，違背了基本的經濟常識，也低估了美國企業和消費者的判斷力。

她接著聲稱，無論美方如何包裝，都掩蓋不了將經貿問題政治化、武器化，實施對中國遏制打壓的企圖。

毛寧又說，美方對全世界發起的貿易戰打了這麼多年，貿易逆差不降反升，2024年仍高居9184億美元。關稅戰也好，貿易戰也罷，都是「以損人開始，以害己告終」。美方應該吸取教訓，改弦易轍。

貝森特（Scott Bessent）2月20日接受電視專訪時曾表示，中國正在「壓制消費者以支持工商界」，他將告訴中國同行，中國需要重新平衡其經濟，且應更多地依賴國內消費成長，而非投資和出口；翌日，貝森特即與分管經貿的中國國務院副總理何立峰舉行視訊會談，並表達上述看法。

貿易戰 國務院 財政部

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