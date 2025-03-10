中伊俄「安全紐帶-2025」聯合軍演登場

中伊俄「安全紐帶-2025」聯合演習已於伊朗當地時間3月9日登場。（圖／取自《人民海軍》）

根據解放軍 海軍微信公眾號《人民海軍》10日上午發布的消息，當地時間3月9日，中伊俄「安全紐帶-2025」聯合演習登場。當日上午，中國海軍艦艇編隊抵達伊朗 恰巴哈爾港附近海域，與伊朗、俄羅斯 海軍參演艦艇完成兵力集結。

《人民海軍》稱，此次聯演以「共創和平與安全」為主題，於3月9日至13日在伊朗恰巴哈爾港附近區域組織實施。主要分為集結準備、海上演習、港岸總結三個階段，圍繞打擊海上目標、臨檢拿捕、損害管制、聯合搜救等科目開展演練，旨在深化各參演國家軍隊之間的軍事互信和務實合作。

中方參演兵力為解放軍海軍第47批護航編隊飛彈驅逐艦包頭艦與綜合補給艦高郵湖艦；伊朗參演兵力為「賈馬蘭」號驅逐艦、「阿爾萬德」號驅逐艦等多型艦艇10餘艘；俄羅斯參演兵力為「阿爾達．齊堅札波夫」號巡防艦、「凜冽」號巡防艦等。

此外，南非、巴基斯坦、阿曼等國也派觀察員參演。

「安全紐帶」是中國、伊朗、俄羅斯三國年度海上軍事演習，首次舉行是在2019年。2022年、2023年、2024年也都曾舉行，今年為三國第五次聯合演習。