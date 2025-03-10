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北大台研院長李義虎：川普對台海可能表現出「交易論」

記者陳政錄／北京即時報導
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圖為大中國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎過去接受訪問時的畫面。記者陳政錄╱攝影
圖為大中國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎過去接受訪問時的畫面。記者陳政錄╱攝影

美國總統川普上任後，陸續就俄烏局勢、對外交往及經貿關係出招，北京大學台灣研究院院長李義虎在中國全國「兩會」期間受訪分析，川普在處理好美俄關係後，才會在對華和對台政策上展現出「真面目」，在台海問題上可能會表現出「交易論」的特點，也會繼續打「台灣牌」，但「交易論」最可能使台灣從「棋子」變為「棄子」。

李義虎以江蘇省的中國全國人大代表身分，出席今年「兩會」，他近幾日曾在接受媒體堵訪時，就反分裂法二十周年，和台海、美中、歐中關係發表看法。今日，他再就反分裂法、中國對台工作、美中台關係變局等議題，透過中國全國人大的媒體採訪申請管道，書面回應本報日前提出的採訪申請。

面對川普上台影響兩岸關係，李義虎坦言，川普2.0政策是影響兩岸關係的一個重要變量，開局和1.0有顯著不同，有兩點值得注意：第一，地緣政治高調推出某些政策性主張，形成一系列引人注目的議題，例如，強行購買格陵蘭島、收回巴拿馬運河控制權、將加拿大納為美國的第51個州，這些對世界格局產生了一定衝擊。

第二，美俄關係的調整先於美中關係的盤整，李義虎說，拜登時期美俄全面惡化，現在需要調整和修補，而美中關係有川普1.0和拜登時期的慣性，因此只是盤整的問題。

因此，李義虎分析，川普及其國安團隊在完成全球戰略調整，特別是處理好美俄關係後，才會在對華和對台政策上展現出真面目。當然，川普上台會給人們帶來很大的不確定性，預期性較弱，「但這對賴清德和民進黨同樣如此」。

他認為，川普在台海問題上可能會表現出「交易論」的特點，也會繼續打「台灣牌」，但「交易論」最可能使台灣從「棋子」變為「棄子」。

另就中國二十年前通過了《反分裂國家法》，李義虎總結表示，《反分裂國家法》反映了「中國政府和中國人民反『獨』遏『獨』的堅定意志，維護國家主權和領土完整的巨大決心，體現了追求國家統一、完成國家統一的強大民意。」

中國對台工作方面，他說，對台工作會議上，從去年的「戰略主動」，到今年的「塑造統一大勢」，顯示在中國綜合國力、經濟實力、科技實力和軍事實力日益強大的情況下，在國際變局出現某種間隙的情況下，推進國家統一進程已經到了「塑造戰略態勢」的新階段。李義虎認為，中國對「台獨」的的遏制會越來越有力，推進統一的步伐也在加快。

中國全國兩會近日在北京召開，期間釋放的任何對台政策風向標都受到關注。圖為北京人民...
中國全國兩會近日在北京召開，期間釋放的任何對台政策風向標都受到關注。圖為北京人民大會堂內大禮堂的屋頂。記者陳政錄╱攝影

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