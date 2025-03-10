李嘉誠賣港口「不是美資」港媒指義大利家族接手成關鍵

港媒指，李嘉誠家族的長江和記出售港口業務股權，關鍵買家是義大利家族的航運公司而非美資。圖為2018年5月，李嘉誠在轉任集團資深顧問前主持最後一次股東大會。（中新社資料照）

香港 首富李嘉誠家族的長江和記實業，上周出售香港、深圳和大陸華南以外的港口業務股權，獲利逾190億美元（約合新台幣6,235億元），由於其中巴拿馬運河2個港口受矚。港媒指，新買家是貝萊德牽頭的「BlackRock-TiL」財團，當中最關鍵的，其實是TiL主席兼母公司「地中海航運公司」集團（MSC）總裁迭戈．亞彭帝（Diego Aponte），其家族與李家是世交，意味資產並非落在美國手上。

星島網9日稱，全球航運龍頭公司MSC，由義大利 亞彭帝家族成立，李氏與亞彭帝家族是世交，2位億萬富豪家族自上一代掌舵人，即李嘉誠與詹路易吉．亞彭帝（Gianluigi Aponte）已建立深厚友誼，全憑2個家族的友好關係，才得以讓這宗交易成事。

報導表示，促成此次交易的Diego Aponte，是MSC第二代主事人，他是義裔瑞士人，稍早他在交易聲明上稱，「與和記港口的關係源遠流長，互相尊重，惺惺相惜」，跟其他合作夥伴在商言商的論調明顯不同，更為重視與長和的交情。

《福布斯》指，Gianluigi Aponte身家達389億美元，他是在1970年透過一筆20萬美元的貸款 購買一艘船而創辦MSC，目前業務涵蓋多個領域，包括豪華郵輪、內陸物流和港口營運；其子Diego Aponte於2006年加入MSC，成為父親得力助手，擔任企業副總裁，2014年成為MSC集團總裁。