我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打了類固醇的官僚…加國新總理卡尼 能與川普一戰？

社安局代理幕僚長證詞：馬斯克人員彷彿實質政變

李嘉誠賣港口「不是美資」港媒指義大利家族接手成關鍵

記者潘維庭／即時報導
港媒指，李嘉誠家族的長江和記出售港口業務股權，關鍵買家是義大利家族的航運公司而非美資。圖為2018年5月，李嘉誠在轉任集團資深顧問前主持最後一次股東大會。（中新社資料照）
港媒指，李嘉誠家族的長江和記出售港口業務股權，關鍵買家是義大利家族的航運公司而非美資。圖為2018年5月，李嘉誠在轉任集團資深顧問前主持最後一次股東大會。（中新社資料照）

香港首富李嘉誠家族的長江和記實業，上周出售香港、深圳和大陸華南以外的港口業務股權，獲利逾190億美元（約合新台幣6,235億元），由於其中巴拿馬運河2個港口受矚。港媒指，新買家是貝萊德牽頭的「BlackRock-TiL」財團，當中最關鍵的，其實是TiL主席兼母公司「地中海航運公司」集團（MSC）總裁迭戈．亞彭帝（Diego Aponte），其家族與李家是世交，意味資產並非落在美國手上。

星島網9日稱，全球航運龍頭公司MSC，由義大利亞彭帝家族成立，李氏與亞彭帝家族是世交，2位億萬富豪家族自上一代掌舵人，即李嘉誠與詹路易吉．亞彭帝（Gianluigi Aponte）已建立深厚友誼，全憑2個家族的友好關係，才得以讓這宗交易成事。

報導表示，促成此次交易的Diego Aponte，是MSC第二代主事人，他是義裔瑞士人，稍早他在交易聲明上稱，「與和記港口的關係源遠流長，互相尊重，惺惺相惜」，跟其他合作夥伴在商言商的論調明顯不同，更為重視與長和的交情。

《福布斯》指，Gianluigi Aponte身家達389億美元，他是在1970年透過一筆20萬美元的貸款購買一艘船而創辦MSC，目前業務涵蓋多個領域，包括豪華郵輪、內陸物流和港口營運；其子Diego Aponte於2006年加入MSC，成為父親得力助手，擔任企業副總裁，2014年成為MSC集團總裁。

香港 義大利 貸款

上一則

山西橋下驚現大量百元鈔 估有10萬 民眾怕有隱情不敢撿

下一則

北大台研院長李義虎：川普對台海可能表現出「交易論」

延伸閱讀

中國擴張海洋影響力 美國維持海上霸權遇挑戰

中國擴張海洋影響力 美國維持海上霸權遇挑戰
香江觀察／李嘉誠賣巴拿馬運河2港口股權 是喜是憂？

香江觀察／李嘉誠賣巴拿馬運河2港口股權 是喜是憂？
李嘉誠賣巴拿馬2港口 大賺190億美元還從政治漩渦抽身

李嘉誠賣巴拿馬2港口 大賺190億美元還從政治漩渦抽身
李嘉誠帶領長和賣巴拿馬港口 從政治漩渦抽身又大賺

李嘉誠帶領長和賣巴拿馬港口 從政治漩渦抽身又大賺

熱門新聞

小米商城「不銹鋼直飲杯」上線不久，就被搶購一空。（取材自極目新聞）

小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中

2025-03-04 20:11
網紅「迅猛龍 特蕾莎」EQ高，有抖音第一美女的封號。(取材自微博)

「廈門林志玲」停播3個月 考研成績揭曉 籲粉絲多讀書

2025-02-27 05:30
王志安的前妻李汀9日突然開網路直播，在鏡頭前淚流滿面，控訴王志安欺騙她離婚。(擷自YouTube@大臉撑在小胸上)

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

2025-03-09 11:49
3月1日，星銳二年級隊球員段昂君（中）在比賽中投籃。（新華社）

中國CBA打輸大學生 球迷嗆：拿百萬年薪被沒工資的學生按地上磨

2025-03-02 21:30
網傳花魁視頻。（視頻截圖）

到底多美？長沙「頭牌花魁」吸40嫖客擠爆小巷 網友圍觀

2025-03-06 04:30
圖為加拿大的芥花籽田。(路透)

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

2025-03-08 13:03

超人氣

更多 >
前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門
領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡
報稅提醒篇／不想被國稅局查稅？ 3大「地雷」別踩

報稅提醒篇／不想被國稅局查稅？ 3大「地雷」別踩
川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助

川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助
國稅局AI查稅進程加速 大數據下逃稅、漏稅恐「無處可逃」

國稅局AI查稅進程加速 大數據下逃稅、漏稅恐「無處可逃」