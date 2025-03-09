中國大專畢業生人數上看1222萬 官方：頒政策穩招聘規模

圖為北京工業大學日前舉行2025年畢業生大型綜合專場雙選會，吸引眾多畢業生前來求職。( 中新社)

2025年中國大專院校畢業生預計將達1222萬人。中國人力資源和社會保障部長王曉萍今天說，今年「政府工作報告」提到強化宏觀政策的民生導向，預計今年會針對大專畢業生頒布新一輪支持政策，穩定招聘規模。

中國14屆全國人大三次會議下午舉行民生議題記者會，人社部長王曉萍今天在回應中國官媒央視提問時，作上述表示。

王曉萍說，今年穩定和擴大就業任務繁重，就業總量壓力不減，但就業形勢「總體穩定並呈向好態勢」。今年「政府工作報告」提出，強化宏觀政策的民生導向，將推動更多資金、資源「投資於人」，為經濟增長和促進就業提供更強有力的支持。

她指出，今年中國就業形勢呈現在兩方面，一是穩定和擴大就業任務繁重。今年大專院校應屆畢業生是1222萬人，脫貧人口務工規模需保持在3000萬以上，還有大量的農村轉移勞動力需要實現穩定就業，就業總量壓力不減，結構性矛盾更加突出；同時外部環境更趨複雜，國內經濟回升向好的基礎還不穩固，可能對就業產生一定影響。

二是就業形勢總體穩定，並呈現向好態勢。隨著一大批新技術、新產品、新場景大規模的應用，消費潛力持續釋放，為穩定和擴大就業建立堅實基礎。

王曉萍提到，今年將圍繞先進製造業、消費新熱點、民生新需求、重大工程項目等領域組織實施就業支持計劃，面向城鄉基層、中小微企業等，加大就業職位釋放力度，分領域、類別制定專門方案，全面落實穩崗返還就業補貼增量政策，及時儲備和頒布就業增量政策。

她說，同時將針對大專院校畢業生等青年就業頒布新一輪支持政策，穩定招聘規模，擴大「三支一扶」、「西部計劃」等基層項目人員數量，實施百萬就業見習計劃，全面推廣求職訓練營等。

王曉萍還提到，將完善就業優先政策，加大各類資金資源的統籌支持力度，全力穩定就業總量，推動廣大勞動者實現就業增收，組織實施就業支持計劃，會同有關部門加力頒布重點領域、重點行業、中小微企業等工作職缺擴容。

中國教育部 預估，2025年大專畢業生人數將達到1222萬人，較2024年增加43萬人，再創歷史新高。這個數字也顯示，中國今年的畢業生所面臨的求職壓力將會更大。