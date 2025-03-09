我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普接受福斯專訪 未排除今年美國經濟衰退可能性

傳中資正默默將資金流入馬斯克旗下企業

中國大專畢業生人數上看1222萬 官方：頒政策穩招聘規模

中央社北京9日電
圖為北京工業大學日前舉行2025年畢業生大型綜合專場雙選會，吸引眾多畢業生前來求職。( 中新社)
圖為北京工業大學日前舉行2025年畢業生大型綜合專場雙選會，吸引眾多畢業生前來求職。( 中新社)

2025年中國大專院校畢業生預計將達1222萬人。中國人力資源和社會保障部長王曉萍今天說，今年「政府工作報告」提到強化宏觀政策的民生導向，預計今年會針對大專畢業生頒布新一輪支持政策，穩定招聘規模。

中國14屆全國人大三次會議下午舉行民生議題記者會，人社部長王曉萍今天在回應中國官媒央視提問時，作上述表示。

王曉萍說，今年穩定和擴大就業任務繁重，就業總量壓力不減，但就業形勢「總體穩定並呈向好態勢」。今年「政府工作報告」提出，強化宏觀政策的民生導向，將推動更多資金、資源「投資於人」，為經濟增長和促進就業提供更強有力的支持。

她指出，今年中國就業形勢呈現在兩方面，一是穩定和擴大就業任務繁重。今年大專院校應屆畢業生是1222萬人，脫貧人口務工規模需保持在3000萬以上，還有大量的農村轉移勞動力需要實現穩定就業，就業總量壓力不減，結構性矛盾更加突出；同時外部環境更趨複雜，國內經濟回升向好的基礎還不穩固，可能對就業產生一定影響。

二是就業形勢總體穩定，並呈現向好態勢。隨著一大批新技術、新產品、新場景大規模的應用，消費潛力持續釋放，為穩定和擴大就業建立堅實基礎。

王曉萍提到，今年將圍繞先進製造業、消費新熱點、民生新需求、重大工程項目等領域組織實施就業支持計劃，面向城鄉基層、中小微企業等，加大就業職位釋放力度，分領域、類別制定專門方案，全面落實穩崗返還就業補貼增量政策，及時儲備和頒布就業增量政策。

她說，同時將針對大專院校畢業生等青年就業頒布新一輪支持政策，穩定招聘規模，擴大「三支一扶」、「西部計劃」等基層項目人員數量，實施百萬就業見習計劃，全面推廣求職訓練營等。

王曉萍還提到，將完善就業優先政策，加大各類資金資源的統籌支持力度，全力穩定就業總量，推動廣大勞動者實現就業增收，組織實施就業支持計劃，會同有關部門加力頒布重點領域、重點行業、中小微企業等工作職缺擴容。

中國教育部預估，2025年大專畢業生人數將達到1222萬人，較2024年增加43萬人，再創歷史新高。這個數字也顯示，中國今年的畢業生所面臨的求職壓力將會更大。

教育部

上一則

軍費2457億美元 人大解放軍代表團：因中國尚未完全統一

延伸閱讀

最適合STEM居住城 德州奧斯汀奪冠 波士頓第2

最適合STEM居住城 德州奧斯汀奪冠 波士頓第2
高考狀元、北大畢業生 95後的她轉行當演員

高考狀元、北大畢業生 95後的她轉行當演員
7頂尖商學院MBA畢業生 3個月找不到工作比率飆升

7頂尖商學院MBA畢業生 3個月找不到工作比率飆升
北卡職業論壇 分享因應AI時代求職趨勢

北卡職業論壇 分享因應AI時代求職趨勢

熱門新聞

小米商城「不銹鋼直飲杯」上線不久，就被搶購一空。（取材自極目新聞）

小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中

2025-03-04 20:11
網紅「迅猛龍 特蕾莎」EQ高，有抖音第一美女的封號。(取材自微博)

「廈門林志玲」停播3個月 考研成績揭曉 籲粉絲多讀書

2025-02-27 05:30
3月1日，星銳二年級隊球員段昂君（中）在比賽中投籃。（新華社）

中國CBA打輸大學生 球迷嗆：拿百萬年薪被沒工資的學生按地上磨

2025-03-02 21:30
網傳花魁視頻。（視頻截圖）

到底多美？長沙「頭牌花魁」吸40嫖客擠爆小巷 網友圍觀

2025-03-06 04:30
圖為加拿大的芥花籽田。(路透)

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

2025-03-08 13:03
民警在高鐵列車停車場巡邏。 （中新社）

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

2025-03-08 20:50

超人氣

更多 >
今年3生肖健康運勢最佳 屬猴別吃辣、他痠痛好轉

今年3生肖健康運勢最佳 屬猴別吃辣、他痠痛好轉
聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元 密蘇里州獲勝訴

聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元 密蘇里州獲勝訴
史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬
傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了

傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了
好市多退貨寬鬆 分析師談獲利來源：是「這個」不是熱狗

好市多退貨寬鬆 分析師談獲利來源：是「這個」不是熱狗