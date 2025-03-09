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中國國防部宣布 近日與伊朗、俄羅斯舉行海上聯合軍演

中國新聞組／即時報導
中國近日將與伊朗、俄羅斯海軍，於阿曼灣附近海域舉行「安全紐帶-2025」聯合演習。紅點處為伊朗恰巴哈爾港。（圖／截自百度地圖）
中國近日將與伊朗、俄羅斯海軍，於阿曼灣附近海域舉行「安全紐帶-2025」聯合演習。紅點處為伊朗恰巴哈爾港。（圖／截自百度地圖）

在當前國際局勢詭譎多變之際，中國國防部9日上午發布新聞稿宣布，3月上中旬，中國、伊朗、俄羅斯海軍將舉行「安全紐帶-2025」聯合演習。該演習計畫位伊朗恰巴哈爾港附近區域組織實施，主要開展打擊海上目標、臨檢拿捕、損害管制、聯合搜救等科目演練。

中國國防部稱，這項聯合演練旨在深化各參演國家軍隊之間的軍事互信和務實合作。中方將派出第47批護航編隊驅逐艦包頭艦、綜合補給艦高郵湖艦參演。

此次演習地點位於阿曼灣附近海域。阿曼灣位處阿曼、阿拉伯聯合大公國和伊朗三國交界處，和波斯灣僅隔一道荷姆茲海峽，是中東石油出口至亞洲的重要通道。

「安全紐帶」海上聯合軍演是中國、伊朗、俄羅斯三國行之有年的年度軍事演習，三國首次展開聯合海上軍演是在2019年。

「安全紐帶-2024」聯合演習，2024年3月11日至15日同樣是在伊朗恰巴哈爾附近海域進行。當時中國方面表示，此次演習的主要任務是「對確保海上經濟活動安全進行演練」。

中共海軍當時指出，是次聯合演習主要圍繞對海射擊、武力營救被劫商船等科目展開演練。相較於三國在2019年、2022年、2023年舉行的聯合演習，去年三國第四次聯合演習科目聚焦於搜救與反海盜。

北京青年報當時報導，在此次海上聯合演習中，中方在對海射擊、營救被劫持商船兩個主要課目擔任指揮角色。

去年三國海上聯合演習還邀請巴基斯坦、哈薩克、亞塞拜然、阿曼、印度和南非六國海軍相關人員以觀察員身分參加。

2019年中伊俄三國首次展開聯合海上軍演的消息是由伊朗率先對外發布，隨即引發國際社會高度關注。伊朗當時表示，此次軍演是對美國近期與其地區盟友沙烏地阿拉伯軍事演習的回應。外界也多將之解讀為，伊朗有意藉此展示，自己有兩個可靠的夥伴。

但北京對三國聯合軍演的態度則相對低調。去年三國海上聯合軍演期間，《環球時報》曾於3月13日發表評論文章《中伊俄聯演不是威脅，是安全紐帶》稱，阿曼灣就在荷姆茲海峽入口處，全球每年約五分之一的石油運輸要從這裡通過。共同維護這條通道的安全，保持地區海洋和平穩定，既是三方一致的目標，也是全球共同利益所在。

共軍驅逐艦包頭艦將參與此次「安全紐帶-2025」聯合演習。圖為2022年12月2...
共軍驅逐艦包頭艦將參與此次「安全紐帶-2025」聯合演習。圖為2022年12月26日，包頭艦在中俄「海上聯合-2022」軍演聯合防空課目演練中，實射防空導彈。（新華社）
即將展開的「安全紐帶-2025」聯合演習，中國將派出綜合補給艦高郵湖艦參演。（新...
即將展開的「安全紐帶-2025」聯合演習，中國將派出綜合補給艦高郵湖艦參演。（新華社）

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