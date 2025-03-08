黎智英繫獄 兒黎崇恩促倫敦施壓北京放人

香港壹傳媒創辦人黎智英之子黎崇恩。（中央社資料照）

香港 壹傳媒創辦人黎智英 的兒子黎崇恩近日向英國首相府遞交請求信，希望盡快與首相施凱爾 會面，推動英國政府採取具體行動爭取黎智英獲釋。

美國之音今天報導，黎崇恩當地時間7日在倫敦出席新聞自由組織「無國界記者組織」（Reporters Without Borders）記者會時，重申黎智英案不僅關乎新聞自由，更涉及英國公民權益。

黎崇恩透露近日前往了位於唐寧街10號的英國首相府，遞交了與施凱爾（Keir Starmer）會面請求的信件。

77歲的黎智英是英國公民，自2020年底遭羈押至今，目前因香港國安法下的「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪受審。控辯雙方已完成舉證，案件預計7月28日結案陳詞，為期8天。

黎崇恩表示，香港當局不斷拖延案件，目的在於消耗國際社會的關注。他強調，即使工黨政府尋求改善對中國的關係，也應以黎智英的獲釋作為前提條件，「良好的關係應該是雙向的，不應該是只有英國付出而沒有回報」。

黎崇恩並且提到，黎智英在獄中長期遭單獨囚禁，患有糖尿病，健康狀況惡化，但仍堅守信念。

帶領黎智英國際律師團隊的人權律師蓋拉格（Caoilfhionn Gallagher）表示，依照原先安排，黎智英案去年復活節應已完結，但審訊不斷拖長，而黎智英可能面對10年以上的刑期，這對近80歲的黎智英來說「等於是判他終身監禁」。

報導說，中國全國政協委員、駐港國安公署副署長孫青野昨天在中國全國「兩會」期間接受港媒採訪有關「是否考慮特赦黎智英」的問題時直接否定了這一可能性。

另一方面，英國國會跨黨派香港小組（All-Party Parliamentary Group on Hong Kong）主席麥道高（Blair McDougall）之前提出的「黎智英法案」（Jimmy Lai Bill）7日在議會作二讀辯論。

這條全名為「領事協助（記者）法案」（Consular Assistance（Journalists）Bill）旨在為所有在海外遭到任意拘留的英國新聞工作者提供法律保障。

國際人權組織「第19條」（Article 19）向施凱爾及英國外相拉米（David Lammy）發出公開信，呼籲兩人支持法案。

公開信表示，「我們相信，該法案一旦獲得通過，將發出一個響亮的訊息：即使面對獨裁政權的反對，英國也會保護在國外遭受任意拘留、劫持人質以及其他侵犯人權行為的記者和公民」。