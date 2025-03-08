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黎智英繫獄 兒黎崇恩促倫敦施壓北京放人

中央社台北8日電
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香港壹傳媒創辦人黎智英之子黎崇恩。（中央社資料照）
香港壹傳媒創辦人黎智英之子黎崇恩。（中央社資料照）

香港壹傳媒創辦人黎智英的兒子黎崇恩近日向英國首相府遞交請求信，希望盡快與首相施凱爾會面，推動英國政府採取具體行動爭取黎智英獲釋。

美國之音今天報導，黎崇恩當地時間7日在倫敦出席新聞自由組織「無國界記者組織」（Reporters Without Borders）記者會時，重申黎智英案不僅關乎新聞自由，更涉及英國公民權益。

黎崇恩透露近日前往了位於唐寧街10號的英國首相府，遞交了與施凱爾（Keir Starmer）會面請求的信件。

77歲的黎智英是英國公民，自2020年底遭羈押至今，目前因香港國安法下的「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪受審。控辯雙方已完成舉證，案件預計7月28日結案陳詞，為期8天。

黎崇恩表示，香港當局不斷拖延案件，目的在於消耗國際社會的關注。他強調，即使工黨政府尋求改善對中國的關係，也應以黎智英的獲釋作為前提條件，「良好的關係應該是雙向的，不應該是只有英國付出而沒有回報」。

黎崇恩並且提到，黎智英在獄中長期遭單獨囚禁，患有糖尿病，健康狀況惡化，但仍堅守信念。

帶領黎智英國際律師團隊的人權律師蓋拉格（Caoilfhionn Gallagher）表示，依照原先安排，黎智英案去年復活節應已完結，但審訊不斷拖長，而黎智英可能面對10年以上的刑期，這對近80歲的黎智英來說「等於是判他終身監禁」。

報導說，中國全國政協委員、駐港國安公署副署長孫青野昨天在中國全國「兩會」期間接受港媒採訪有關「是否考慮特赦黎智英」的問題時直接否定了這一可能性。

另一方面，英國國會跨黨派香港小組（All-Party Parliamentary Group on Hong Kong）主席麥道高（Blair McDougall）之前提出的「黎智英法案」（Jimmy Lai Bill）7日在議會作二讀辯論。

這條全名為「領事協助（記者）法案」（Consular Assistance（Journalists）Bill）旨在為所有在海外遭到任意拘留的英國新聞工作者提供法律保障。

國際人權組織「第19條」（Article 19）向施凱爾及英國外相拉米（David Lammy）發出公開信，呼籲兩人支持法案。

公開信表示，「我們相信，該法案一旦獲得通過，將發出一個響亮的訊息：即使面對獨裁政權的反對，英國也會保護在國外遭受任意拘留、劫持人質以及其他侵犯人權行為的記者和公民」。

黎智英 香港 施凱爾

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