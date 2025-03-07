談美中科技戰 王毅：暴風雨最猛烈處 恰是哪吒鬧海舞台

中國外長王毅7日在大陸兩會外交記者會上談及人工智能等科技創新問題時表示，暴風雨最猛烈的地方，恰恰是『哪吒鬧海』、『一飛沖天』的舞台。」圖取自新華社

中國經濟前景複雜多變，且美中在AI科技競賽上日漸白熱化，中國外長王毅 7日在中國兩會 外交記者會上談及人工智能 等科技創新問題時表示，無論是航天科技，還是晶片製造，外部施加的無理打壓從未停歇過。「但哪裡有封鎖，哪裡就有突圍；哪裡有打壓，哪裡就有創新；暴風雨最猛烈的地方，恰恰是『哪吒鬧海』、『一飛沖天』的舞台。」

王毅細數中國科技發展，從當年的「兩彈一星」，到「神舟」、「嫦娥」，再到5G、量子計算，DeepSeek，一代代中國人的奮鬥從未止步，科技強國之路越走越寬。並稱「小院高牆擋不住創新思維，脫鉤斷鏈最終將孤立自己。」

王毅說，科學技術不應成為編織鐵幕的工具，而應當是普惠共享的財富。為推動人類的共同發展，中方認真落實習近平主席提出的《人工智能全球治理倡議》，發布《人工智能能力建設普惠計劃》，同巴西、南非、非盟發起「開放科學國際合作倡議」，呼籲重視全球南方的科技能力建設，不讓任何一個國家掉隊。中方願同更多的國家分享創新成果。

對於中國經濟發展看法，王毅表示，去年中國經濟實現了5%的增長，這個成績是在大力推進綠色轉型中取得的，是在全球增長低迷背景下實現的，更是在克服美國等單邊制裁打壓下拼來的，展現出中國經濟迎難而上、奮發有為的鮮明特徵。

王毅指出，中國的信心，來源於中國的超大市場和國內需求，來源於中國的強大產業和創新動能，更來源於中國的制度優勢和改革開放。

王毅稱，中國外交將持續為服務中國式現代化提供堅實戰略支撐，營造有利外部環境。比如：將打造更加便捷的往來通道，迄今已對38個國家單方面免簽，對54個國家過境免簽延長至240小時，免簽「朋友圈」有望進一步擴容；與此同時，將推出更加高效的外事服務，統籌外交外事資源，創新升級外交部全球推介，為進一步開放合作牽線搭橋；此外，將營造更加優化的營商環境，穩步擴大制度型開放，有序擴大自主開放，持續對最不發達國家單邊開放，讓負面清單越來越短、准入門檻越來越低，讓中國始終是國際合作的「首選項」。