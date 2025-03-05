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馬龍訪台受歡迎 蝶后張雨霏「我沒去過台灣省 想去日月潭」

記者陳政錄／北京即時報導
張雨霏表示，自己肯定會參加大陸2025年全國運動會。(記者陳政錄／攝影)
張雨霏表示，自己肯定會參加大陸2025年全國運動會。(記者陳政錄／攝影)

中國泳壇「蝶后」張雨霏近日以「人大代表」身分，在北京出席中國全國「兩會」，她在接受本報訪問時說，有關注到去年馬龍等中國運動員去台灣交流受到歡迎，覺得特別溫暖，「我還沒去過台灣省」，希望有機會去看日月潭，一起打棒球、逛士林夜市。張雨霏還透露，接下來回南京集訓期間，可能與台灣游泳隊一起交流、學習，希望和更多台灣游泳運動員成為好朋友。

張雨霏1998年生，江蘇人，參加過三屆奧運，奪得二金三銀五銅共十面獎牌的佳績，是中國奧運史上獎牌最多的選手，因擅長蝶式被封為大陸「蝶后」、「亞洲蝶后」，近日在參加中國全國「兩會」期間，因泳壇成就和亮麗外表成為媒體追逐的焦點。

在昨日上午出席人大開幕式前，被本報提問是否有意赴台交流時，雖張雨霏當下趕著入場未多作回應，但晚間透過中國全國「兩會」的採訪申請管道回信。

她說，「我有關注到去年巴黎奧運會後馬龍等運動員隨團去台灣省的交流活動，看到我們運動員們在台灣也受到熱烈的歡迎和廣泛的關注，我覺得特別溫暖。」

張雨霏表示，「我還沒去過台灣省，非常希望有機會能夠去看看日月潭、和當地大學生們一起打棒球、去士林夜市體驗當地風土人情。」

張雨霏並透露，兩會後馬上會回到南京集訓，應該台灣游泳隊也會來到她所在的南京體育學院一起交流、一起訓練，「我覺得是非常好的一件事。」

至於是否認識台灣運動員，張雨霏說，記得在2024年上海游泳世界盃期間，有台灣游泳教練和運動員很熱情地送了游泳出發台的鑰匙扣，「我非常喜歡，我非常期待兩會後能和更多台灣省的游泳運動員成為好朋友，也希望兩岸三地的運動員們在今年即將到來的大灣區全運會上能有更多交流。」

張雨霏還談到對「泳渡日月潭」的看法，她說，「 我的項目是在室內泳池比賽，自然水域游泳對我們來說還是有挑戰的。期待有機會能去為泳渡日月潭的朋友們加油！」

中國全國「兩會」自4日下午政協開幕以來，今天進入第四天，張雨霏已在前兩日出席了人大預備會、中國全國人大開幕式、江蘇代表團審議等活動，她兩天分別穿黑色、白色大衣出席，第一天在入場時對媒體微笑、揮手，第二天簡短回答少數問題，包括自己肯定會參加2025年大陸全國運動會，便快步入場開會。

4日一早參加人大預備會時，面對記者高喊，「今年準備什麼提案」，張雨霏（圖中）僅微...
4日一早參加人大預備會時，面對記者高喊，「今年準備什麼提案」，張雨霏（圖中）僅微笑揮手，沒有多做回應。記者陳政錄／攝影
張雨霏是大陸游泳運動員，參加過三屆奧運得到二金三銀五銅共十面獎牌的佳績，擅長蝶式...
張雨霏是大陸游泳運動員，參加過三屆奧運得到二金三銀五銅共十面獎牌的佳績，擅長蝶式，被稱為大陸蝶后。（新華社）
大陸泳壇「蝶后」張雨霏（中白色衣服）是大陸全國人大代表，5日上午出席大陸十四屆全...
大陸泳壇「蝶后」張雨霏（中白色衣服）是大陸全國人大代表，5日上午出席大陸十四屆全國人大三次會議開幕。記者陳政錄／攝影

張雨霏 兩會 日月潭

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