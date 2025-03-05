中國留英博士被控迷姦10女 6月宣判刑期

法庭畫像。（取材自新民晚報）

一名在倫敦大學學院（UCL）就讀機械工程學博士班的28歲中國留學生 被控在2019至2024年間，對10名女性犯下11起強暴案，犯罪地點橫跨英、中兩國，今天倫敦刑事法庭判他有罪，並定6月宣布刑期。英國警方指出，被害人實際上可能多達60位。

法庭資料顯示，鄒振浩（Zhenhao Zou）的犯案手法通常是在社交場合或透過約會網站、社群媒體 結識潛在被害人後，邀請她們到他的住所，一起喝點飲料或「切磋學業」，並在偷偷下藥後，對失去正常抵抗能力的被害女性施暴。

鄒振浩有為犯案過程秘密留下影音紀錄的習慣，以利日後「回顧」。警方今天指出，在鄒振浩的住處及手機等電子裝置，總計查獲超過6.5兆位元組的資料，包括1660小時含華語對話的影片及逾900萬則社群媒體訊息，從中可另外辨識出50位女性，鄒振浩的犯案規模和嚴重程度可能會是英國近期僅見。

有近30年警界資歷的倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）指揮官邵斯伍思（Kevin Southworth）形容，鄒振浩是警方近期調查工作遭遇的最嚴重罪犯之一，很有可能會是英國歷來最重度性犯罪者之一。

鄒振浩原面臨35項指控，目前被判確定犯下11起強暴、1起非法拘禁，以及數起偷窺、持有作案用管制化學品、持有內容極端的色情產品等，總計28起罪行。

相關案情廣獲英國媒體關注。警方表示，現有資料顯示，所有被害人都是華裔，犯案地點涵蓋英國和中國，呼籲中方檢調單位更積極與英方合作。

受鄒振浩下藥影響，部分被害人可能完全未意識到自己曾遭強暴。棘手的是，部分藥物會讓被害人感受到一陣陣狂喜，因此增加給鄒振浩定罪的難度。

鄒振浩曾在法庭誇稱自己「每個月能得手5名新的性伴侶」。與他交手過的檢警大多形容他相貌斯文、表面上風度翩翩，檢察官後來在法庭上形容他是「披著羊皮的狼」、「每位女性的惡夢」。

根據警調和法庭資料，鄒振浩財務狀況優渥，在他每月租金達約4000英鎊（約5157美元）的倫敦住處內有設計師品牌衣著配件、珠寶、名錶等。同時也有一系列毒品 。

來自中國廣東的鄒振浩在法庭供稱，他的父親任職於中國國有企業，母親是教師。他稱自己在中國是學業優異的好學生；不過，學校未提供性教育。

鄒振浩2017年抵達英國，先在北愛爾蘭一所大學念書，隨後於2019年赴倫敦就學。他自稱在倫敦開始使用毒品，也曾動過幾次臉部整形手術。由於長期失眠，他有落髮困擾，因此也曾植髮。

鄒振浩稱他喜歡觀看風格極端的色情影片，尤其是「強暴角色扮演」、以及女性在失去意識時遭施加性行為。

他說，缺乏反應能力的女性遭施加性行為，這特別容易讓他興奮。他說：「我就是喜歡她們在性行為過程中安靜、靜止不動的樣子。」

在鄒振浩持有的部分作案影片，可看見被害女性向鄒振浩求饒，但鄒振浩置之不理，甚至稱「這裡的隔音效果好得很」。

鄒振浩也有蒐集被害人個人用品的習慣，當「戰利品」收藏。

英國警方期待有更多被害人及曾與鄒振浩接觸的人士出面作證，儘管受藥物影響，被害人可能無法清楚記得事發經過。

為讓更多潛在被害人出面，警方釋出鄒振浩蒐藏的「戰利品」照片，包括被害人口紅、耳環等，希望喚起被害人記憶。

此外，警方也印製中、英文並陳的圖文資料，擬發送至倫敦各大學，並在海外華人與學生社群、以及英、中網路論壇和社群媒體傳播，期待可盡早確定鄒振浩犯下的其餘罪行。

值得一提的是，從被害人通報到司法審理，過程顯示英國相關單位的華語能力建置有待提升。

英國媒體報導，部分受害女性的英語能力欠佳，曾有被害人打999緊急求助電話通報她遭囚禁和強暴，但由於她需要後來才加入對話的口譯人員協助，而口譯人員未能在短時間內準確轉譯，溝通因此缺乏效率。

這名被害人後來出庭作證時，法官更特別提到，「我很高興在法院終於有一位比較好的口譯人員協助妳」。

邵斯伍思說，這樣的情況令人非常遺憾，警方將努力確保華語及外語口譯人員的品質。