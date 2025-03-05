推「AI+」專業人才培養 上海交大將擴相關領域招生規模

上海交通大學5日宣布，上海交大近年在大陸最緊缺的前沿學科已年均擴招近150人，今年將續增150個學士招生名額，積極推動「AI+」專業改革，重點擴大培養AI複合型科技領軍人才和具備底層創新能力的學科交叉型人才。圖／取自上海交大微信公眾號

人工智慧 （AI ）近來已成為中國重點發展領域之一，上海交通大學5日宣布，上海交大近年在國家最緊缺的前沿學科已年均擴招近150人，而今年將續增150個學士招生名額，積極推動「AI+」專業改革，重點擴大培養AI複合型科技領軍人才和具備底層創新能力的學科交叉型人才。

上海交大5日於微信 公眾號發布消息指，為響應國家重大戰略需求，推動拔尖創新人才自主培養，中國全國人大代表、上海交通大學校長、中國科學院院士丁奎嶺於近日正在舉行的全國「兩會」上表示，上海交大早已做好布局，近年就在「小步快跑」，年均擴招近150人，主要集中在中國最緊缺的前沿學科。

他透露，2025年，該校將繼續增加150個本科招生名額，重點面向國家急需的前沿技術和新興業態，擴大AI、積體電路、生物醫藥、醫療健康、新能源等學科領域的招生規模。

丁奎嶺稱，在服務「國家策略」的人才培養長效機制建構方面，學校將建構「招生—培養—就業—校友」全鏈條人才培養模式，形成「策略需求—精準選才—增值培養—終身成長」的閉環體系，確保招生規模與培養品質齊頭並進。

另，上海交大表示，近年，上海交大前瞻布局未來學科、積極培育交叉跨學科、轉型升級傳統學科，「為培養適應中國式現代化建設需求的高素質人才提供堅實支持」。面向未來科學前沿與產業變革，學校新成立AI學院、未來技術學院、智慧能源創新學院、心理學院等實體化辦學機構，深化產教融合與前沿學科布局。

上海交大還指，大力推近電子信息與電氣工程學院改革創新發展，創設計算機學院、積體電路學院、自動化與感知學院及電氣工程學院，舉全校之力推動「大資訊類」學科發展，持續深化產學研深度融合，強化高層次交叉創新人才培育。

同時，以新一輪學士人才培育方案加速傳統學科專業轉型升級。首批立項涵蓋海洋智慧無人技術、航空航太工程（智慧飛行器技術方向）、智慧醫學工程、智慧能源工程、機器人與智慧製造等方向的9個「AI+」專業，培養AI複合型科技領軍人才和具備底層創新能力的學科交叉型人才。

上海交大將積極推動「AI+」專業改革，制定「AI（人工智慧）+HI（人類智慧）」賦能人才培養的專業改革方案，建構具有交大特色的智慧教育體系。上海交大「AI+教育教學」行動計畫近期發布，聚焦「1+12345+N」建設目標，致力於促進AI與教學、實踐、管理的深度融合，推動高等教育朝向更智慧、個人化的方向發展。

據了解，目前，學校首批建置357門AI課程，新成立168門AI課程及15個跨學科AI微專業。