中共≠中國人民 美國務院定調戰略對手

美國之音4日報導指，在其所取得的一份美國國務院內部指導文件中，可見美國在中國共產黨（CCP）與中國人民間劃出明確區隔。（歐新社）

美中競爭關係近年愈演愈烈，雙方持續互祭反制措施。然而，根據美國之音4日報導，在其所取得的一份美國國務院內部指導文件中，可見美國在中國共產黨（CCP）與中國人民間劃出明確區隔，以明確定調將中共 政府而非一般民眾視為美國的戰略競爭對手。此前，國務院於2月中曾更新官網美中關係簡介頁面，並三度提到「中共」，這與舊版有所不同。

美國之音指出，這項做法基本上與美國國務院在美國總統川普（Donald Trump）第一屆政府晚期的公開訊息一致。同時，在近期美國政府所發出與中國有關的術語指導文件中，國務卿魯比歐（Marco Rubio）指示美國各使館和領事館等人員，在公開演說或新聞稿中討論政府行為時應使用「CCP」（中共）一詞，這是認識到中共對中國政治、經濟、軍事和其他許多決定擁有「最終權威」。

同時，文件中提到，在使用形容詞「Chinese」（中國的／中國人）時，若內容可能隱含對較廣義中國人民、文化或語言的負面意思時，需使用較具體的描述詞彙，並避免使用到「Chinese」。

據稱，美國國務院在做出上述最新指示前，國務院網站在提到中國政府時，已刪除「People's Republic of China」（中華人民共和國）的說法，如今的一份事實清單只是簡單地將該國稱為「China」(中國)。

該文件還提到，在描述中國的「惡意行為」時，建議不要把「Chinese」作為形容詞使用，以防止造成美國政府把這些行為歸咎於中國人民的感覺。

同時，文件也建議美國避免使用「反映中國領導人習近平的意識形態的字詞」。依指示來看，習近平應被稱為共產黨的「General Secretary」(總書記)，而非「President」(總統/國家主席)，這反映黨大於政府，此舉與與前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）做法一致。

此外，魯比歐於文件中重申有關美國對中國政策的事實清單所做的強調，即是美國將按照「對等和公平」原則處理與中國的關係，且應避免使用前總統拜登（Joe Biden）政府時期的詞彙來概述，如「投資-協調-競爭」和「負責任地管理」美中關係。

在北京，中國官員對美國國務院對事實清單所做的修改表示強烈不滿，堅決反對，指責美方鼓噪所謂中美戰略競爭。中國外交部發言人林劍表示，中國已向美方提出嚴正交涉，北京認為這些言論充斥「冷戰思維」。

有分析認為，國務院在其網站上對政策描述進行修改並非異乎尋常，這種事情在川普政府上任後經常發生。

此前，美國國務院2月中時更新官網中的美中關係簡介頁面，措辭比舊版更強硬，指中國試圖操縱及顛覆國際組織和標準制定機構，包括聯合國及各種區域論壇，以在全球推進中共目標。網站三度提到「中共」，是舊版前所未有。