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路透：北京將政策推廣RISC-V晶片 降低對西方科技依賴

中央社北京/上海4日綜合外電報導
隨著中國加速行動以降低對西方科技的依賴，北京當局擬發布政策指引，首次全國性推廣採用開源技術的RISC-V架構晶片；示意圖。(路透)
隨著中國加速行動以降低對西方科技的依賴，北京當局擬發布政策指引，首次全國性推廣採用開源技術的RISC-V架構晶片；示意圖。(路透)

路透引述2位知情人士報導，隨著中國加速行動以降低對西方科技的依賴，北京當局擬發布政策指引，首次全國性推廣採用開源技術的RISC-V架構晶片

消息人士告訴路透，這項RISC-V架構的政策指引最快本月發布，不過，最終日期可能還會變化。

消息人士表示，這項政策指引由中央網絡安全和信息化委員會辦公室、工業和信息化部、科學技術部，以及國家知識產權局等8個政府單位聯合起草。

由於政策討論仍在進行中，消息人士要求不具名。上述4個政府單位則是未回應路透的置評請求。

RISC-V是一種開源技術，可用於設計從智慧型手機晶片到人工智慧（AI）伺服器的中央處理器晶片。

RISC-V架構的全球對手包括更常被採用的美國英特爾（Intel）與超微（Advanced Micro Devices）主導的X86架構，以及軟體銀行集團（SoftBank Group）旗下安謀國際科技公司（Arm Holdings）開發的ARM架構。

近年來，中國的國家實體、研究單位亟於擁抱RISC-V架構，將RISC-V視為地緣政治中立的架構。RISC-V以低成本的優勢吸引中國晶片設計公司的青睞，不過，政府迄今未在政策上提及這個架構。

隨著華府和北京雙方的齟齬加劇，特別是在科技方面，中國擴大採用RISC-V架構引發美國的警惕。

2023年，路透披露部分國會議員憂心北京可能利用RISC-V架構的開源特性，推動國內半導體產業的發展，進而對當時的拜登政府施壓，要求限制美國企業投入RISC-V。

中國的大型RISC-V智慧財產權供應商包括阿里巴巴旗下的玄鐵，以及新創公司芯來科技。這些智財權供應商出售商用RISC-V處理器給晶片設計公司。

玄鐵上周主辦的RISC-V活動，與會業界經理人表示，中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）受到歡迎，也可能帶動業界採用RISC-V架構。因為DeepSeek的模型可以在運算能力沒那麼強大的晶片上高效運行。

中移系統集成有限公司經理人孫海濤（Sun Haitao，音譯）表示：「即使1套RISC-V解決方案要價1000萬人民幣，可能也只有輝達（NVIDIA）或華為等級約30%，買3套的全部費用還是較低。我想這是突破點。」

晶片 DeepSeek AI

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