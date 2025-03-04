中國發布「芬太尼管控」白皮書 稱實施嚴格管制

圖為天安門城樓。記者陳政錄／攝影

美國總統川普政府自1月20日上任後，持續以芬太尼為由，屢次對中國輸美產品加徵關稅 。針對新一輪關稅，中國此次似乎早已有所準備，4日除宣布四項反擊措施外，下午即公告由中國國務院 新聞辦公室所發布的《中國的芬太尼類物質管控》白皮書。白皮書中提到，中國高度重視芬太尼類物質管控，將芬太尼類藥品納入《麻醉藥品品種目錄》，對有關的生產、經營、使用及出口環節實施嚴格管制。

據新華社報導，《中國的芬太尼類物質管控》白皮書，除前言與結束語外分為七個部分，分別是科學準確界定芬太尼類物質，保障合理用藥與嚴格管制雙管齊下，依法嚴厲打擊芬太尼類物質犯罪，嚴格芬太尼類物質前體管控，加快推進科技手段研發應用，多措並舉提升整體管控效能，推進芬太尼類物質效能全球共治。

白皮書指，近年來，中國高度重視芬太尼類物質管控，未雨綢繆、統籌策劃，綜合施策、系統治理，嚴格監管芬太尼類藥品，嚴密防範芬太尼類物質濫用，嚴厲打擊走私、制販芬太尼類物質及其前體化學品違法犯罪，取得明顯成效。

白皮書並稱，中國加強國際禁毒合作，務實展開對話交流、聯合偵查和經驗分享，推動建立平等互信、合作共贏的合作關係，與包括美國在內的有關國家在應對芬太尼類物質及其前體問題方面深入展開合作並取得明顯成效。

此外，白皮書介紹，中國將芬太尼類藥品納入《麻醉藥品品種目錄》，對有關的生產、經營、使用及出口環節實施嚴格管制。中國積極推動芬太尼類藥品訊息化追溯體系建設，綜合利用電子標籤、物聯網、人工智慧等新技術新手段，對芬太尼類藥品的生產、營運、運輸、使用、進出口各環節進行動態全程監控、閉環管理，進一步有效防範芬太尼類藥品流失。

白皮書強調，中國積極應對芬太尼類物質問題的新挑戰，綜合採取增加列管品種、強化日常監管、加大查緝力度、創新管控手段等措施，最大限度防範芬太尼類物質發生濫用，最大限度打擊整治芬太尼類物質違法犯罪活動。

白皮書指出，中國秉持人類命運共同體理念，認真履行國際禁毒義務，堅持責任共擔、全面均衡原則，倡導各國互幫互助、共建共享，反對相互指責、推卸責任，在做好自身禁毒工作的同時，堅定維護現行國際禁毒體系，全面深度參與國際禁毒領域重要決策，積極為毒品 問題全球共治提供中國智慧和中國方案。