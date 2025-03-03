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農產被盯上加徵關稅 美業界：中市場不可替代

中國新聞組／即時報導
川普再對中國加徵百分之十的關稅，北京正研擬反制措施，傳可能拿美國農產品開刀。(路透)
川普再對中國加徵百分之十的關稅，北京正研擬反制措施，傳可能拿美國農產品開刀。(路透)

為反制美國加徵關稅，中國可能將目標轉向美國農產品，據了解，中國是美國農產品的最大市場，去年進口的美國農產品價值292.5億美元；專家分析，若中國對美國大豆、肉類、穀物等關鍵農產品加徵關稅，將對中美貿易關係及美國農民造成重大影響。

綜合法廣、德國之聲報導，川普宣布將對中國商品再次加徵額外10%的關稅，中國官媒環球時報稱，中國正在研究擬定相關反制措施，以應對美國以芬太尼為由再次威脅對中國商品加徵10%的關稅。報導更進一步指出，「對原產於美國的農食產品加徵關稅大概率會被列入到反制措施當中。」

長期以來，美國農產品出口在中美貿易緊張時期常成為中國反制的目標。2018年，北京就曾對大豆、牛肉、豬肉、小麥、玉米和高粱等商品加徵最高達25%的關稅，以報復川普政府對中國商品徵收的關稅。為了減少對美國農產品的依賴，中國也透過擴大農產品進口來源及提高國內生產能力，增強國家糧食安全。

2024年，中國進口了價值292.5億美元的美國農產品，比2023年下降14%，而2023年的進口額相比2022年已下降20%。大豆是美國對華出口最大的農產品，但根據中國海關數據，美國大豆在中國市場的占比已從2016年的40%下降至2024年的21%；另一方面，美國玉米出口至中國規模也從2023年的26億美元驟減至5.6億美元。

如果北京對美國新關稅作出反制，美國農產品出口預計將進一步下滑。美國農業界人士和貿易商認為，即使他們正在尋找其他市場以彌補中國需求的下降，中國市場仍「不可替代」。

牛津全球社會研究中心（Oxford Global Society）專家唐內隆-梅（Genevieve Donnellon-May）表示，儘管自2018年中美貿易戰以來，中國對美農產品進口量有所下降，但美國仍然是中國農產品供應中的重要組成。「如果中國對美國大豆、肉類和穀物等關鍵農產品加徵關稅，將對中美貿易關係及美國農民造成重大影響。」

她指出，經歷川普第一任期的貿易戰後，美國農業部門已經為中美「貿易戰2.0」可能帶來的衝擊做了相應準備，但仍將可能面臨複雜的現實狀況。

分析人士認為，北京仍希望通過談判與川普政府達成妥協。但目前尚無貿易談判的跡象，兩國關係緩和的可能性正在減弱。

北京大學國際關係學教授王棟表示：「中美之間的貿易戰並非不可避免，但川普現在決定加徵關稅是一個錯誤決定。」他說，「川普及其顧問可能認為此時加稅是向中國施壓並釋放信號，但這一舉動將適得其反，中國必然會作出強烈回應。」

關稅 川普 貿易戰

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