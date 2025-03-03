陸全國人大「台灣省代表」：竭力解決台灣鄉親所盼所想
中國「兩會」召開前夕，大陸全國台聯3日晚間發布日前召開「聽取台胞代表人士意見建議座談會」的內容。會上，大陸全國台聯邀請「台胞代表」，就兩岸關係發展等議題交流，接著，將出席兩會的「台灣省代表」顏珂說，對大家提出的良好建議將認真梳理、持續關注、及時反映，「竭盡全力解決台灣鄉親的所思、所盼、所想。」
大陸全國台聯全名為「中華全國台灣同胞聯誼會」，其成員主要為居住於中國大陸的台灣籍人士，多為1945年國民政府遷台後，從台灣到大陸生活的台灣人後代，也被稱為台二代、台三代。
據大陸全國台聯微信公眾號「台胞之家」3月3日發布訊息，2月20日下午，大陸全國台聯組織召開兩會前聽取台胞代表人士意見建議座談會。往年，台聯在座談會後幾日就會發布消息，此次時隔近兩周才發布屬罕見。
座談會上，參會的「台胞代表」分別圍繞兩岸關係發展、兩岸融合發展示範區的政策措施落實、進一步加強兩岸經濟交流合作、增進台灣「首來族」參訪體驗、發揮新媒體促進兩岸同胞心靈契合的積極作用等議題進行交流。
據大陸全國台聯發布，優化營商環境、維護台商台企合法權益是加強兩岸經貿合作、助力台企穩定發展之關鍵，是與會台胞的共識，有台商提到，望進一步擴大開放，完善營商法治環境。
還有台胞建議，借助科技力量助力台灣「首來族」快速認識大陸，在現有台胞服務引入DeepSeek等AI技術，希望兩岸加強影視合作，豐富兩岸青年交流方式，跟進一步完善台商投資保護，加大新媒體平台合作，建設台胞政務服務中心，推廣福建海峽兩岸融合發展示範區成功經驗等。
對於建議，人大常委會委員、華僑委副主任委員、全國台聯副會長顏珂表示，兩會前召開座談會聽取台胞意見建議是全國台聯的工作傳統。長期以來，「台灣省全國人大代表、全國政協台聯界委員」始終以親情鄉情為紐帶，致力於增進廣大台胞福祉，幫助台灣鄉親更好融入祖國大陸新發展格局。
她說，對大家提出的良好建議，我們將認真梳理、持續關注、及時反映，竭盡全力解決台灣鄉親的所思、所盼、所想。
這場座談會，有近20位常住京津冀地區台商台青代表參加，除即將參加兩會的人大「台灣省代表」顏珂外，還有也將參加兩會的大陸全國政協委員楊毅周、陳小艷出席。
每年，兩會都有出現所謂的「台灣省全國人大代表、全國政協台聯界委員」，今年在全國人大代表部分，同樣也有所謂「台灣省代表團」，根據官方名單，共十三人，李興魁、鄒振球、陳雲英、陳永東、陳貴靜、林青、周琪、鄭建閩、陶駿、曾力群、蔡培輝、廖志豪、顏珂。每年兩會期間，「台灣省代表團」也都會舉行團組會議，就台灣議題表態。
其中，顏珂是祖籍高雄的「台灣二代」，國籍為「中國」，曾長期在廣東工作；唯一出生台灣的陳雲英，是早年從金門泅水至廈門的大陸經濟學家林毅夫的妻子。
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