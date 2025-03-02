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中國CBA打輸大學生 球迷嗆：拿百萬年薪被沒工資的學生按地上磨

中國新聞組／北京3日電
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3月1日，星銳二年級隊球員段昂君（中）在比賽中投籃。（新華社）
3月1日，星銳二年級隊球員段昂君（中）在比賽中投籃。（新華社）

2025年CBA（中國男子籃球職業聯賽）全明星周末1日在吉林長春上演兩場星銳賽對決，其中，星銳二年級隊以78：88不敵大學生聯隊，引發球迷譁然，一些球迷看到拿著百萬年薪的職業球員在賽中頻頻被一群沒工資領的大學生壓制，氣得在場邊舉牌抗議。網上球迷也炸鍋，怒嗆CBA「職業球員連大學生都輸，丟臉丟大了」，要求整頓職籃呼聲四起。

2025年CBA全明星周末1日在長春市五環體育館上演了兩場星銳賽對決，星銳一年級隊以83：74戰勝清華大學隊，星銳二年級隊則以78：88不敵大學生聯隊。據中華網報導，星銳二年級隊有段昂君、陳國豪、張文逸等已在CBA聯賽中嶄露頭角的球員，但最終還是不敵大學生聯隊，遭遇慘敗。

比賽過程中，星銳二年級隊被大學生隊壓制。首節比賽，大學生隊狀態出色，單節砍下30分，而全明星隊僅得20分。第二節，大學生隊繼續擴大領先優勢，半場結束時以48：36領先。下半場，星銳二年級隊第三節追回4分，將分差縮小到個位數。末節雙方展開激烈爭奪，盡管全明星隊全力追分，但大學生隊保持冷靜，最終以78：88爆冷取勝。

報導指出，星銳二年級隊在比賽中表現明顯不如大學生隊，後者雖然不是職業球員，但在積極性和拚勁上遠勝對手。全明星隊多為單打獨鬥，效率低下。例如，段昂君雖拿下19分，但命中率極低，被網友戲稱為「打鐵大王」。其他球員也沒有展現出職業球員應有的水平。

這種情況並非首次發生。2023年，星銳二年級隊也曾輸給大學生聯隊。當時有傳言稱，星銳隊輸球是因為擔心受傷而不敢全力以赴。此外，去年這支全明星星銳二年級球隊作為一年級隊員時，也曾以71：74不敵清華大學生隊。

對於星銳二年級隊打不過大學生聯隊，全網球迷炸鍋。網民紛紛在微博留言區怒批：「相較學生軍團配合出色，職業球員單打獨鬥、態度散漫，教練戰術水平不如體育老師」，「拿著百萬年薪的職業球員，被一群沒工資領的學生軍按在地上摩擦」，「這些職業球員聯賽裡明明能跑能跳，怎麼湊一塊兒就成軟腳蝦？」，「連大學生都輸，這臉丟大了」。賽場邊也有球迷舉著寫有「職業球員就這？」燈牌的觀眾，氣到怒嗆。 

3月1日，清華大學隊球員盧駿（中）在比賽中上籃。（新華社）
3月1日，清華大學隊球員盧駿（中）在比賽中上籃。（新華社）
3月1日，星銳一年級隊球員張陳治鋒（上左）在比賽中爭搶籃板球。（新華社）
3月1日，星銳一年級隊球員張陳治鋒（上左）在比賽中爭搶籃板球。（新華社）

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