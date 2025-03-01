DeepSeek在北京當局支持下 橫掃全中國

在北京當局的大力支持下，DeepSeek已在中國迅速推廣，從地方政府、到醫院、汽車製造業者，以及多家國有企業，都已採用這個AI模型。(美聯社)

中國DeepSeek 推出的R1人工智慧（AI ）大型語言模型，在北京當局的支持下，已在中國迅速推廣，多家醫院、地方政府、所有主要的雲端 服務提供者、至少6家汽車製造業者，以及多家國有企業，都已採用DeepSeek模型。

中國國有企業供應商表示，中國當局雖一直大力支持AI，但DeepSeek現在已經為政府部門與國有企業提供動能，相繼使用大型語言模型；「DeepSeek改變了一切，促使全國都大力推動中國AI」。

美國Hugging Face機器學習公司中國AI專家雅凱福表示，由於使用DeepSeek的成本低廉，模型開發門檻下降，加上開源策略、知識濃縮技術及高性價比的訓練解方，因此「正在全面改造中國AI產業的格局」。

長春市吉林大學醫院已推出一套診斷工具，宣稱能夠透過DeepSeek產生出醫療計畫；四川錦欣婦女兒童醫院表示已建立一套AI工具，追蹤病人的排卵周期，將病人的檢驗結果配合醫院的數據，做出個人化的生育計畫。

湖北公立醫院醫生表示，領導階層已經指示，當兩位醫生對病人的醫療方案有不同看法時，應該使用DeepSeek作為第三方的仲裁者。

成都、杭州及武漢公立醫院也開始對DeepSeek做較不複雜的應用，例如以數位化方式指引病人前往正確的診間，或解釋複雜的醫療報告。

一些業內人士對於是否完全按照當局指示的表面文字實施，持審慎態度，因為一些企業試圖抓緊投資人對DeepSeek的熱情，卻未能對AI模型做有意義的運用。但另一方面，政府單位也承受推廣DeepSeek應用的政治壓力，

中國國有企業科技供應商表示，「要使這些模型發揮作用，還需做許多工作；必須有足夠的醫療的數據對模型進行訓練，以產生良好的結果。這需要時間，且需與各大AI企業合作。這不是光靠醫院本身就能夠建立的」。

濟南與杭州等地方政府已經啟動以DeepSeek為基礎的民眾聊天機器人，民眾可以提出任何問題，包括繳稅、垃圾搜集、出生證明等。深圳市福田區也推出多種AI代理，包括執法官員用來生成文件的工具，起草行政報告等。

北京當局公開擁抱DeepSeek，也激勵科技業者大力研發AI模型。騰訊宣布將DeepSeek部署在WeChat搜尋功能上，比亞迪、長城汽車等汽車公司都已採用DeepSeek；另外諸如中石化、中國石油與天然氣及中國南方電網等國有企業也表示，正在部署這項科技。

DeepSeek並未藉由模型獲得廣泛利用謀利，而是允許各界免費下載，而且能夠在公共雲端或私人伺服器上跑；由於最近雲端使用量激增，因而使阿里雲及華為雲等雲端服務供應商成為主要受益者。

滙豐銀行科技硬體分析師在報告中強調，DeepSeek的「AI推理工作負擔激增，主要因近周來DeepSeek R1模型愈來愈受歡迎」；他預測需求仍將持續不墜，並「引發雲端運算與AI基礎設施的相關軟、硬體升級風潮」。