被加徵關稅至20% 中：美禁毒不力 卻訛詐、甩鍋

中國多次表明，單邊關稅違反世貿組織規則，且中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一。圖為中國公安人員處理待銷毀毒品。 (中新社)

美國總統川普 稱自3月4日起對中國進口商品再加徵10%關稅 ，理由是中國製造的毒品 芬太尼仍走私至美國。由於如此一來，美對華加徵關稅累計將達20%，引發中國政府強烈不滿，包括外交部、商務部、公安部和中國駐美使館昨砲火全開，怒批美國「恩將仇報」、「自己禁毒不力卻甩鍋中國」，將嚴重衝擊中美禁毒合作，中國將採一切必要反制措施，捍衛自身合法權益。

美國已在2月4日對中國產品加徵10%關稅，中國當天就回擊，宣布對美國進口的煤炭和液化天然氣加徵15%關稅；對原油、農業機械、大排量汽車和皮卡貨車加徵10%關稅；對鎢、碲、鉍、鉬、銦等25種稀有金屬產品實施出口管制；並對美國谷歌公司展開反壟斷調查等一系列反制措施。

不過川普對中國發動的關稅貿易戰並未因此稍歇，反而似乎更加猛烈。美國華爾街日報近日就稱，儘管川普政府各種關稅政策多到執行不過來，但目前為止只有針對中國的關稅「已經到位」，主因是川普政府認為對華關稅更容易實現且對美國消費者「影響不大」。

而針對川普將自3月4日再向中國加徵10%關稅「柿子挑軟的吃」的做法，中國政府相關單位昨齊聲嚴辭抨擊。

商務部表示，中方多次表明，單邊關稅違反世貿組織規則，且中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，積極與包括美國在內的世界各國進行禁毒國際合作。美方卻始終無視客觀事實，又威脅再次加徵關稅，這種行為純屬「甩鍋推責」。希望美方不要一錯再錯，盡快回到透過平等對話妥善解決分歧的正確軌道，中方將採取一切必要反制措施，捍衛自身合法權益。

中國外交部則批美國「恩將仇報」。外交部發言人林劍說，中方同美方開展了廣泛深入的禁毒合作並取得顯著成效。美方借芬太尼問題執意搞關稅施壓訛詐，一意孤行、恩將仇報，不可能解決自身的關切，只會適得其反，對雙方在禁毒領域的對話與合作造成嚴重衝擊。中方敦促美方糾正錯誤的做法，回到通過平等磋商解決各自關切的正確軌道。

中國駐美使館發言人劉鵬宇表示，減少美國國內毒品需求和加強執法合作才是根本解決之道。美國單邊加徵關稅解決不了自身問題，也不會使雙方或世界受益。

中國公安部新聞發言人昨則表示，美國芬太尼危機的根源在其自身，減少國內毒品需求、加強執法合作才是治本之策。美方不從根本上解決毒品需求問題，卻一味向他國甩鍋推責。中方敦促美方糾正錯誤做法，維護中美禁毒合作來之不易的良好局面。

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