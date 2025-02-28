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香港登山客被野猴咬傷 感染疱疹病毒死亡

香港特派員李春╱即時報導
香港近年興起登山熱，每到節假日都有眾多山友到各郊野公園郊遊登山。（中新社資料照）
香港近年興起登山熱，每到節假日都有眾多山友到各郊野公園郊遊登山。（中新社資料照）

香港人近年行山熱，香港部份山上郊野公園有野猴。香港衛生防護中心最新公佈，一港男在郊野公園遭猴子襲擊，其後確診B病毒（猴疱疹病毒）感染，不治死亡，成為香港首宗案例。

香港衛生防護中心近日公佈說，一名37歲香港男子去年2月下旬在金山郊野公園遭猴子襲擊，之後陸續出現發燒、鼻塞症狀和右上眼瞼腫脹，至同年3月21日因發燒、體力下降而被送往仁濟醫院急症室，意識水平呈下降跡象。

由於患者病情進一步惡化，他被轉入深切治療部，需要接受氣管切開術、以及使用呼吸機，並一直處於昏迷狀態。其腦脊髓液樣本於3月22日被檢測出B病毒（Cercopithecine herpesvirus, CHV-1）呈陽性，是香港首宗病例。到6月17日男子休克，一天後不治。

香港衛生防護中心在最新一期《傳染病直擊》中公佈這一個案，說男子確診為香港首宗B病毒（猴疱疹病毒）感染個案。資料顯示，B病毒（猴疱疹病毒）是一種通常於獼猴找到的疱疹病毒，而獼猴是香港常見的一種野生猴子。B病毒可自然存在於獼猴的唾液、尿液及糞便等。人類感染B病毒屬罕見，人傳人情況更非常罕見。

香港衛生防護中心說，受感染者病徵一般會於受傷後一個月內出現。最初會出現流感樣病徵，例如發熱及發冷、肌肉痠痛、疲勞和頭痛，然後咬傷或抓傷部位可能會出現水泡性的皮膚損傷。隨著病情的演變，病毒或會入侵中央神經系統，引致傷口附近出現疼痛/麻木/發癢、肌肉協調問題、神經系統受損，甚至死亡，病毒致死率高達八成。

香港感染及傳染病醫學會會長林緯遜表示，猴疱疹病毒是在某些猴子身上常見的感染病毒，猴子感染後一般沒有病徵或很輕微，不過若人類感染就多較為嚴重，病徵亦會分階段出現，早期或只是傷口紅腫痛，其後或出現手腳麻痺和痛楚等。一旦病毒進入中樞神經且無任何治療，死亡率將高達8成。

香港漁農自然護理署高級動物護理主任石仲堂提醒說，市民在遇到猴子時，切勿進食或手持裝有食物的膠袋，令猴子誤以為有人餵飼他，而過來搶走手上的食物。應避免與猴子四目交投，以免被視為挑釁行為，而是應放慢腳步，與牠們保持距離。但若不小心接觸到猴子或其排泄物，他表示，應以清水或梘液洗淨；若不幸遭猴子咬傷或抓傷，則應盡快報警及求醫。

香港衛生防護中心事隔八個月才公布個案，中心總監徐樂堅稱去年已向醫生發信，解釋相關病例及呈報準則，會繼續加強監察。又指至今沒有接獲新個案，會繼續加強監察。

香港 檢測 流感

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