王曼昱被孫穎莎粉絲罵髒話還嗆打人 網：營銷號引戰不管？

冠軍王曼昱（中）、亞軍孫穎莎（左）和季軍蒯曼23日在頒獎儀式上合影。(新華社)

中國乒乓球女將孫穎莎 的粉絲繼在巴黎奧運中對奪冠的陳夢報噓聲被「整治」後，近日在2025亞洲杯乒乓賽中，又對打贏孫穎莎的隊友王曼昱開罵，髒話連篇還想打人，引發輿論不滿，質疑官方整治飯圈成效。國家體育總局昨對此強烈譴責，稱將嚴厲打擊，微博也宣布解散運動員超話。官方出手獲點讚，不過也有網民認為整頓營銷號卻打掉正常的超話，明顯是打錯目標。

國家體育總局乒乓球羽毛球運動管理中心昨在國家體育總局官網發布聲明指出，日前在第34屆國際乒聯-亞乒聯盟亞洲杯比賽現場，出現侮辱、詆毀中國國家隊運動員的言行，嚴重擾亂賽場秩序，造成惡劣的社會影響。

對此，國家體育總局乒羽中心表示強烈譴責。乒羽中心將會同相關部門嚴厲打擊現場辱罵運動員的極端粉絲、借機煽動網民情緒的自媒體博主，以及對運動員、教練員及管理人員進行辱罵、詆毀、誹謗等惡意行為。中國乒乓球隊是一支擁有優良傳統、頑強拼搏的隊伍，始終堅決抵制「飯圈」亂象。

在聲明發出當天深夜，微博超話小秘書發布公告，解散相關運動員超話，理由是為保障運動員專注於訓練和比賽，避免體育極端飯圈行為波及到運動員，微博積極履行平台責任，與其他互聯網平台採取統一行動，進行必要產品調整。

官方出手整頓源於近日在亞洲杯上，王曼昱與目前世界排名第一的孫穎莎的女單對決，孫穎莎的粉絲在賽中髒話連篇還拿激光筆照射王曼昱，王曼昱奪冠後，孫穎莎的粉絲瘋狂開罵：「不想看她（王曼昱）升國旗」，「好髒啊死xx」甚至上升到人身攻擊「王曼昱我好想打你」，王曼昱領獎時，粉絲喊的還是孫穎莎的名字，乒乓球飯圈文化頓時再引來批評。

由於孫穎莎的粉絲在2024年巴黎奧運中也開罵女單奪冠的陳夢、陳夢豎中指，事件後，公安和微博、抖音等社群平台聯手打擊，稱共刪除數萬條涉及「飯圈文化」激進發言，封鎖800多個涉嫌煽動對立、散播負面資訊的帳號。但從亞洲杯中，孫穎莎粉絲變得更瘋狂來看，官方整頓飯圈效果似乎有限。

儘管王曼昱對此亂象在現場僅有一句讓球迷保護好嗓子，還是引來孫穎莎粉絲的再度飆罵，事後，資深記者公開力挺王曼昱，直言「運動員是被霸凌的一方，為何要求無條件忍讓？」。人民日報也發聲稱，運動員需要成績，觀眾需要精彩，但底線不能丟。

對於官方此次出手，網民們大都給予肯定：「國球被一群傻子搞得烏煙瘴氣」，「支持整治」，「早該解散了」；但也多不看好成效：「如果以為炸了他們的根據地就能瓦解飯圈，那就太天真了」，「營銷號引戰你不管，大粉惡意抹黑你不管，唯一正常的個人超話你給炸了，我真是哈哈哈了」。

孫穎莎。(新華社)