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羈押逾10年...泰國秘密遣送40維吾爾人回中國 人權團體譴責

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泰國27日遣返40名中國籍偷渡者，隨後證實他們是維吾爾人。中國官方隨後公布被遣返人員在機場與家人團聚畫面。（新華社）
泰國27日遣返40名中國籍偷渡者，隨後證實他們是維吾爾人。中國官方隨後公布被遣返人員在機場與家人團聚畫面。（新華社）

中國公安部通報，40名中國籍偷渡者27日從泰國遣返回國，強調是依照法律和國際慣例進行。中國駐泰使館隨後披露，這批偷渡者由於「複雜國際因素影響」在泰羈押長達10餘年，27日乘坐中國民航包機被遣返回新疆。泰國副總理普坦（Phumtham Wechayachai）表示，中方保證將照顧好這40名維吾爾族人，間接證實了聯合國和人權組織所譴責、在黎明前進行的秘密遣返行動。

據了解，被遣返的維吾爾族人是2014年在泰國被捕的約350人中的一部分，他們在非正規越境後尋求庇護。然而，他們被單獨拘留超過十年，期間幾乎無法與律師、家人、聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）或聯合國難民事務高級專員公署的代表取得聯繫。

央視網報導，中國公安部高度重視此次遣返工作，本著依法保護中國公民合法權益和相互尊重、平等協商的原則，在中國駐泰使館大力協助下，持續加強同泰有關部門溝通合作。

法廣網報導則指出，儘管聯合國人權專家敦促泰國政府不要遣返這些維吾爾族人，並警告說如果遣返他們將面臨酷刑、虐待和「無法彌補的傷害」的風險，但泰國當局還是採取了這一行動。美國國務卿魯比歐也發表書面聲明，強烈譴責這次強制遣返行動。

聯合國人權專家們先前指出：「維吾爾少數民族在中國受到的待遇早有確鑿記錄。我們對此深感擔憂，因為一旦這些人被遣送回中國，他們可能面臨無法彌補的傷害，這將直接違反國際禁止驅回原則」。專家們重申，根據國際法，禁止驅回原則明確禁止將任何人遣返至可能遭受酷刑或其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰的國家。

泰國每日網路報紙Prachatai提供的這張照片顯示，2月27日，卡車窗戶上貼着...
泰國每日網路報紙Prachatai提供的這張照片顯示，2月27日，卡車窗戶上貼着黑色膠帶，駛離曼谷的一處拘留中心。（ 美聯社）
中國駐泰使館27日上載中方人員（後排）與被遣返偷渡者會面，桌面放有新疆饢餅等食物...
中國駐泰使館27日上載中方人員（後排）與被遣返偷渡者會面，桌面放有新疆饢餅等食物。（取材自中國駐泰國大使館網站）

遣返 泰國 維吾爾

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