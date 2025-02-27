羈押逾10年...泰國秘密遣送40維吾爾人回中國 人權團體譴責
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中國公安部通報，40名中國籍偷渡者27日從泰國被遣返回國，強調是依照法律和國際慣例進行。中國駐泰使館隨後披露，這批偷渡者由於「複雜國際因素影響」在泰羈押長達10餘年，27日乘坐中國民航包機被遣返回新疆。泰國副總理普坦（Phumtham Wechayachai）表示，中方保證將照顧好這40名維吾爾族人，間接證實了聯合國和人權組織所譴責、在黎明前進行的秘密遣返行動。
據了解，被遣返的維吾爾族人是2014年在泰國被捕的約350人中的一部分，他們在非正規越境後尋求庇護。然而，他們被單獨拘留超過十年，期間幾乎無法與律師、家人、聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）或聯合國難民事務高級專員公署的代表取得聯繫。
央視網報導，中國公安部高度重視此次遣返工作，本著依法保護中國公民合法權益和相互尊重、平等協商的原則，在中國駐泰使館大力協助下，持續加強同泰有關部門溝通合作。
法廣網報導則指出，儘管聯合國人權專家敦促泰國政府不要遣返這些維吾爾族人，並警告說如果遣返他們將面臨酷刑、虐待和「無法彌補的傷害」的風險，但泰國當局還是採取了這一行動。美國國務卿魯比歐也發表書面聲明，強烈譴責這次強制遣返行動。
聯合國人權專家們先前指出：「維吾爾少數民族在中國受到的待遇早有確鑿記錄。我們對此深感擔憂，因為一旦這些人被遣送回中國，他們可能面臨無法彌補的傷害，這將直接違反國際禁止驅回原則」。專家們重申，根據國際法，禁止驅回原則明確禁止將任何人遣返至可能遭受酷刑或其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰的國家。
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