免費領養變成「寵物貸」中國年輕人掉陷阱

大陸官媒央視新聞也曾報導揭露，寵物貸、貓貸存在亂象，有些小貓一回家後就生病，或是配套合約不合理，店家提供的貓糧等必需品要價比市面上高出數倍，或品質差等。央視財經

機構數據統計，中國寵物 市場規模已突破人民幣3,400億元（約468億美元），全國寵物數量甚至比鄰國日本 的總人口還多，但隨之而來的是一種叫做「寵物貸」的消費陷阱逐漸興起，讓有意入坑，成為貓奴、狗奴的中國年輕人防不慎防。

以北京一名康女士為例，去年底，她在某一寵物領養館領養了一隻小貓，領養本身「免費」，但要與領養館簽約，每月須花費約人民幣700元（約96美元），在該寵物店購買貓糧、罐頭等產品，共分兩年24期，透過第三方支付平台扣款。

惟在帶回家幾天後，康女士的小貓就被診斷出貓瘟病毒，後幾經協商，商家才願意承擔治療費用和解除合約。

另一名剛畢業的小李，也是去年底在上海浦東的一家「貓咪免費領養館」，看中一隻2個月大的金漸層貓，便以每月人民幣199元（約27美元），共24個月的合約，與商家簽了寵物領養電子合約。小李坦言， 「貓咪很活潑可愛，和我互動很多，一時感性大於理智就馬上簽了合約。」

但據上觀新聞報導，此後的兩個月，這家寵物店分別寄給小李不適合幼貓食用的1.5公斤普通貓糧，小李向商家要求更多營養品，得到每月人民幣199元的價格，只有這一袋貓糧的解釋。小李換算後才發現，他實際上花了近人民幣4800元（約661美元），買了一隻貓、24袋貓糧，也許並不划算。

中國官媒央視新聞引述業內人士解讀，所謂的「免費領養」，其實是寵物販賣的一種新模式，比起直接購買，「領養」往往花費更高。業內人士甚至揭露，部分商家還會藉此規避責任。

中國法學會消費者權益保護法研究會副秘書長陳音江就表示，在這種「免費領養」模式中，商家的責任劃分完全不清晰，寵物也存在健康狀況的不確定因素，且因合約履行時間長，容易導致消費糾紛的發生。

有寵物領養店店員形容，可以理解成「追劇，為了那部劇去開的會員」。「這也是一樣，為了養這隻貓我存放一筆錢，而且錢是給牠花的。」

陸媒中國新聞周刊報導，隨著養寵物成為年輕人的生活方式，除了一口價購買，這種「領養價+每月生活費」，甚至「免費領養」的方式越來越多，但可能成為新型「貓貸」、「狗貸」、「寵物貸」，面臨解約難題，或是「星期貓（指健康狀況不佳，容易死亡的貓）」的風險都很高。

還有消費者稱，許多店裡承諾，與電商平台同價位的貓砂貓糧，其實要價貴得離譜，而且品質也很差，或在寵物生病後，要求消費者花錢買斷等。有一名消費者小迪分享，她當時被「免費領養」的訊息所吸引，準備分期付款的方式帶走長沙一家寵物店一隻與她「有眼緣」的狗，合約簽好後要透過第三方平台綁定按月扣繳服務，才發現自己信用點數不夠店家要求，最後醒悟，「這不就是狗貸嗎？」，平台要求客戶有足夠信用積分，以確保他們能夠每月收到金額。

根據艾媒諮詢‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍統計，去年，全中國的寵物消費市場已達到人民幣3,400億元。2025年中國寵物產業白皮書數據也顯示，去年，中國城鎮（犬貓）消費市場規模成長7.5％，達到人民幣3,002億元（約414億美元）。在此之下，分析人士稱，線下商店為了競爭，商業模式不斷更新，「免費領養」因此成為引客的重要手段。

但因這種「寵物貸」容易引發爭議，深圳市市場監督管理局本月就曾發布消費提醒，提醒寵物主對於免費領養的相關注意事項。

提醒指出，切勿輕信口頭承諾，部分商家以「救助流浪動物」為名，將健康狀況欠佳的寵物以「免費領養」的形式送出，導致領養者後續可能需要承擔高額醫療費 用。