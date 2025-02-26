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前中國記者董郁玉之子在美發聲：父親與間諜無關

中央社台北26日電
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前中共黨媒光明日報評論部副主任董郁玉。(取材自微博）
前中共黨媒光明日報評論部副主任董郁玉。(取材自微博）

前中國官媒光明日報評論部副主任董郁玉被依間諜罪判刑7年後，引起海外關注及聲援。董郁玉的兒子董一夫24日在美國表示，董郁玉案與國家安全或間諜活動沒有任何關係，父親在獄中已親筆寫下一份長達45頁的上訴書。

綜合美聯社及美國之音報導，董一夫於美東時間24日在華府的國家新聞俱樂部作上述表示。他並呼籲日本政府出面，證明父親在北京被捕前與日本外交官的會面，與間諜活動無關。

董一夫強調，父親董郁玉被控間諜罪而被判刑「是一個新聞自由問題，是一個人權問題。這與國家安全或間諜活動沒有任何關係」。

董一夫表示，他的母親直到法庭上才知道，董郁玉與日本外交官的8次會面，成為中國當局指控犯罪的「主要證據」。

至於董郁玉在獄中的情況，董一夫說，父親目前身體還不錯，在監獄裡每天做200個伏地挺身和200次抬腿，以保持健康。但是，父親每年曬太陽的時間只有幾個小時，而且不被允許見他的母親。

董一夫提到，律師每月可以和董郁玉會見一次，並幫忙轉交母親的信。在獄中，董郁玉已經親筆寫下了一份長達45頁的上訴書。

董郁玉曾任光明日報評論部副主任兼專欄作家，數十年來勤於寫作，且一直與外國外交官、記者等外籍人士保持頻繁往來，部分原因是為了寫作需要。但董郁玉的家人事後表示，中國將董郁玉與外國人的往來關係視為「證據」，認為他可能是日本或美國間諜。

2022年2月21日，董郁玉在北京與一名日本外交官共進午餐時，突然都被警方帶走。數小時後，該名日本外交官獲釋，但董郁玉從此失去自由，一直被關押。2023年7月，董郁玉曾出庭接受過不公開審訊。

直到2024年11月29日，董郁玉被北京市第二中級人民法院依間諜罪一審判刑7年。同年12月11日，中國知名維權律師尚寶軍公開透露，董郁玉不服這一判決，已於前一天向北京市高級人民法院提出上訴。

董郁玉被判刑當天，時任美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）及駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）分別發表聲明給予聲援。米勒表示，美國譴責中國以所謂「間諜罪」，將董郁玉不公正地判刑7年監禁，並支持董郁玉和他的家人，呼籲中方立即無條件釋放他。

數名日本學者隨後也公開發表聯合聲明，要求中方無罪釋放董郁玉，並對日本政府一直沒有為董郁玉發聲提出質疑。

間諜 日本 國務院

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