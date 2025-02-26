我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華航跟進 台灣所有航空全程禁用行動電源

USAID通知員工 限15分鐘回辦公室取走個人物品

王大陸涉逃兵 國台辦：把台灣變火藥桶必遭民眾反對

記者陳政錄／北京即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日稱，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，企圖把台灣變成「火藥桶」，把台灣百姓變成「台獨」炮灰，必然遭到民眾反對。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日稱，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，企圖把台灣變成「火藥桶」，把台灣百姓變成「台獨」炮灰，必然遭到民眾反對。記者陳政錄／攝影

近日藝人王大陸涉嫌逃避兵役廣受廣論，大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日在記者會上就此事回應說，「我們不評論個案」，但接著抨擊，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場企圖把台灣變成「火藥桶」，把台灣百姓變成「台獨」炮灰，必然遭到民眾的反對。

朱鳳蓮26日主持國台辦例行記者會，就台美交往、總統賴清德近日言論做出回應。

就王大陸涉嫌逃兵廣受兩岸民眾討論，朱鳳蓮首先說，「我們不評論個案」。她接著說，值得深思的是，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，不斷「以武謀獨」，購買大量所謂先進武器，煽動兩岸對立對抗，企圖把台灣變成「火藥桶」，把台灣百姓變成「台獨」炮灰，必然遭到民眾的反對。

朱鳳蓮也就台灣考慮採購美方軍備評論說，「花錢獻媚是民進黨當局的慣用伎倆」，稱台灣不惜花費數千億元新台幣的巨資，向美國納上「投名狀」，把台灣變成「火藥桶」，肥的是美國軍火商，苦的是台灣老百姓，害的是台灣的安寧。

她說，正告民進黨當局，「保護費」保不了「台獨」，「棋子」終將變「棄子」。

至於賴清德表示國防預算將占GDP的3%，和在日前會見美國前白宮副國安顧問博明，期盼與美國共同打造「非紅供應鏈」，朱鳳蓮說，堅決反對民進黨當局「賣台媚美」、「倚外謀獨」的行徑。她還說，美國歷來奉行美國利益優先，當台灣價值被榨乾，結局就是從「棋子」變成「棄子」，在這種情況下，賴清德賣身投靠，「真是可笑又可悲」。

朱鳳蓮說，「台獨」與台海和平水火不容，「台灣是中國的台灣，任何人、任何勢力想把台灣從中國分裂出去，14億多中國人民絕不答應，英勇善戰的中國人民解放軍絕不答應。」她稱3%也好，10%也罷，不但保護不了台灣，反而會讓台灣變成「火藥桶」。

朱鳳蓮還對美國總統川普點名「台灣搶走美國的晶片生意」一事評論，稱民進黨當局為謀取私利，對外部勢力予取予求，一再出賣台灣民眾和企業的利益福祉，這種行徑遭到愈來愈多台灣民眾和企業的反對。

民進黨 賴清德 王大陸

上一則

昆明青旅限18-20歲入住 還酸老婦女 平台怒下架、退錢

下一則

華春瑩兼任中國外交新職 與盧沙野都從事對歐工作

延伸閱讀

中國無預警射擊演習 賴清德第一時間指示嚴密應處

中國無預警射擊演習 賴清德第一時間指示嚴密應處
傳賴清德烤肉宴告誡 林岱樺為喊「政治干預司法」道歉

傳賴清德烤肉宴告誡 林岱樺為喊「政治干預司法」道歉
態度軟化保初選門票？綠營：林岱樺疑向暗黑勢力妥協

態度軟化保初選門票？綠營：林岱樺疑向暗黑勢力妥協
傳賴清德告誡 林岱樺為喊政治干預道歉

傳賴清德告誡 林岱樺為喊政治干預道歉

熱門新聞

消防員雙手撐住褲子已被其拽下的女子。(視頻截圖)

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

2025-02-23 07:30
中國網民發文稱他和朋友共7人清晨起床登頂了富士山。（取材自小紅書）

「7中國人登頂富士山」 小紅書這張照「騙」讓日本人炸了鍋

2025-02-21 09:30
老薛將自己的四套動遷安置房賣了16次。(取材自案件聚焦公眾號)

上海翁動遷分4套房 賣16次夜夜笙歌、女友不斷 結果慘了

2025-02-20 06:30
法庭畫像。（取材自新民晚報）

「她沒反應讓我興奮」 27歲中國留英博士被控迷姦10女

2025-02-21 19:47
住在三樓的陳女士家裡出現一個大洞。（取材自案件聚焦公眾號）

上海阿姨踩穿地板 從3樓掉到2樓鄰居家 一查揪出元兇

2025-02-20 09:30
知名脊髓神經外科專家修波因交通意外20日去世，享年62歲。(取材自北京日報)

中又1位頂尖人才出車禍 脊髓外科專家喪命 陰謀論再起

2025-02-23 10:00

超人氣

更多 >
男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他

男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他
紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀
有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分
手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議
酪梨會傷人？六件日常事物看似無害 卻可能讓人進醫院

酪梨會傷人？六件日常事物看似無害 卻可能讓人進醫院