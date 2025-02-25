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英學者談中國 指川普上任北京面臨極大挑戰

中央社雅加達25日專電
英國倫敦大學金匠學院與北京首都師範大學文學院聯合教授達頓（Michael Dutton，右）25日受邀至印尼大學舉行新書「政治之書：理論下的中國」分享會。中央社
英國倫敦大學金匠學院與北京首都師範大學文學院聯合教授達頓（Michael Dutton，右）25日受邀至印尼大學舉行新書「政治之書：理論下的中國」分享會。中央社

專研中國的英國倫敦大學金匠學院教授達頓（Michael Dutton）今天在印尼大學演講。他認為世界正經歷新冷戰，川普上任後，國際局勢難以捉摸，去全球化恐使中國陷入困境，將面臨極大挑戰。

英國倫敦大學金匠學院（Goldsmiths, University of London）與北京首都師範大學文學院聯合教授達頓，今天傍晚受邀至印尼大學的東協與中國研究中心，舉行新書「政治之書：理論下的中國」（The Book of Politics: China in Theory）分享會。

達頓在書中重新思考政治理論，希望擺脫以歐洲為中心主義的政治理論，跳脫過去框架，透過不同的政治理論，理解中國政治與社會。其中也提及中國過去多起重要政治事件和全球右翼崛起。

曾旅居中國、對中國有深入研究的達頓表示，美國總統川普上任後正改變世界，過去的全球化將結束。

他告訴中央社：「我們在美國看到的是更多向內的推力，這代表其他國家也會做出相應回應，因此過去的經濟模式將會被推倒重建。」

達頓補充說，川普的難以預測將對中國造成巨大挑戰。他認為，川普將對中國有更多的抨擊和指責，現在須觀察川普與科技大亨馬斯克（Elon Musk）的緊密關係能持續多久，因馬斯克在中國有投資。

達頓認為，對美國而言，中國宛如是「新的日本」，並解釋，美國在70年代感受到日本的威脅時，知名中國研究學者傅高義（Ezra F.Vogel）撰寫了名為「日本第一」（Japan number one）的書籍，並建議美國因應日本經濟崛起而築起高牆，迫使日本做出改變，導致日本經濟陷入停滯性通膨。

另外，針對台灣，他則說，美國前總統拜登至少曾表態會防衛台灣，台灣政府面對川普政府將更為棘手，因為「充滿不確定，未來方向也不穩定」。

川普 日本 馬斯克

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