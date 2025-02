英學者談中國 指川普上任北京面臨極大挑戰

英國倫敦大學金匠學院與北京首都師範大學文學院聯合教授達頓(Michael Dutton,右)25日受邀至印尼大學舉行新書「政治之書:理論下的中國」分享會。中央社

專研中國的英國倫敦大學金匠學院教授達頓(Michael Dutton)今天在印尼大學演講。他認為世界正經歷新冷戰,川普 上任後,國際局勢難以捉摸,去全球化恐使中國陷入困境,將面臨極大挑戰。

英國倫敦大學金匠學院(Goldsmiths, University of London)與北京首都師範大學文學院聯合教授達頓,今天傍晚受邀至印尼大學的東協與中國研究中心,舉行新書「政治之書:理論下的中國」(The Book of Politics: China in Theory)分享會。

達頓在書中重新思考政治理論,希望擺脫以歐洲為中心主義的政治理論,跳脫過去框架,透過不同的政治理論,理解中國政治與社會。其中也提及中國過去多起重要政治事件和全球右翼崛起。

曾旅居中國、對中國有深入研究的達頓表示,美國總統川普上任後正改變世界,過去的全球化將結束。

他告訴中央社:「我們在美國看到的是更多向內的推力,這代表其他國家也會做出相應回應,因此過去的經濟模式將會被推倒重建。」

達頓補充說,川普的難以預測將對中國造成巨大挑戰。他認為,川普將對中國有更多的抨擊和指責,現在須觀察川普與科技大亨馬斯克 (Elon Musk)的緊密關係能持續多久,因馬斯克在中國有投資。

達頓認為,對美國而言,中國宛如是「新的日本 」,並解釋,美國在70年代感受到日本的威脅時,知名中國研究學者傅高義(Ezra F.Vogel)撰寫了名為「日本第一」(Japan number one)的書籍,並建議美國因應日本經濟崛起而築起高牆,迫使日本做出改變,導致日本經濟陷入停滯性通膨。

另外,針對台灣,他則說,美國前總統拜登至少曾表態會防衛台灣,台灣政府面對川普政府將更為棘手,因為「充滿不確定,未來方向也不穩定」。